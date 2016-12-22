Замах на рубль: почему российский рынок поверил в санкции

Спустя несколько дней после публикации нового законопроекта о санкциях против России на эту угрозу всерьез отреагировал валютный рынок. Рубль подешевел к доллару до уровня апреля, когда США расширяли санкции в прошлый раз

Фото: Денис Гришкин / Ведомости / ТАСС

Российские финансовые рынки поверили в угрозу расширения санкций США против России: в среду, 8 августа, курс доллара к рублю достиг максимума с апреля, превысив на пике 65 руб. (днем ранее торги закрылись на отметке 63,5 руб. — падение более чем на 2%). Курс евро тем временем превысил 75 руб. — такого уровня он не достигал с начала мая.

Реакция рынка, как говорят опрошенные РБК аналитики, связана с публикацией последнего законопроекта об антироссийских санкциях, который подготовили зампред комитета по международным делам сената США демократ Роберт Менендес и член этого комитета республиканец Линдси Грэм (к ним также присоединились два республиканца — сенаторы Джон Маккейн и Кори Гарднер — и демократы Бен Кардин и Джин Шахин). Но это эмоциональная реакция, и тренд может развернуться, указывают эксперты.

Повторение апреля

Доллар начал укрепляться в 10:40 мск — вскоре после открытия торгов на Московской бирже. К 12:40 курс превысил уровень в 64 руб. за доллар, а примерно к 15:40 достиг 65,04 руб. на максимуме, после чего ослабление пошло на спад. Похожая динамика наблюдалась и в отношении евро. Вечером во вторник торги по евро закрылись на уровне 73,7 руб., а к 14:00 мск среды европейская валюта выросла до 75 руб.

По состоянию на 18:15 мск доллар торгуется по 64,6 руб., а евро — 75 руб.

Максимумов в последние месяцы курсы американской и европейской валюты достигали 11 апреля — вскоре после беспрецедентного расширения санкций США против России, в соответствии с которыми в список SDN, означающий полную изоляцию от финансовой системы США, попали семь российских «олигархов» (в терминологии американского Минфина), включая Виктора Вексельберга и Олега Дерипаску, мировой алюминиевый лидер UC Rusal и группа En+, а также руководители ВТБ, Газпромбанка и «Газпрома» и более десятка российских чиновников. Доллар 11 апреля достигал 65 руб., а евро — 80,5 руб., однако затем рубль частично восстановил позиции. В среднем в период с 20 апреля по 7 августа доллар стоил 62,6 руб., а евро — 73,7 руб. (данные терминала Bloomberg).

Причиной нового обвала стала публикация полного текста (*.pdf) нового санкционного законопроекта Менендеса и Грэма, сходятся опрошенные РБК аналитики (в среду его на своем сайте разместила газета «Коммерсантъ»). Это повлекло за собой распродажу ОФЗ, акций Сбербанка и, как следствие, оказало давление на рубль, говорит директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов. В ходе оттока иностранных инвесторов из ОФЗ доходность пятилетних бумаг выросла со вчерашнего дня на 0,27 п.п., до 7,86%, бумаг сроком на десять лет — на 0,26 п.п., до 8,11%, отмечает финансовый аналитик «БКС Премьер» Александр Тараскин.

«Сейчас рынок действует по принципу «продавай на слухах, покупай на фактах», — рассуждает Тремасов. После этого законопроекта всем стало понятно, что против России могут быть введены новые санкции, поэтому рынок продает ожидания. Как только будут ясны последствия документа, тренд развернется, говорит эксперт.

Запоздалая реакция

Выход инвесторов из российских активов ускорился — индекс гособлигаций RGBI снижается, обновив годовой минимум и упав относительно мартовских максимумов уже на 5,08%, отмечает Тараскин. «Дополнительно против рубля играют рекордные объемы покупки валюты Минфином, а также выплаты по внешнему долгу, которые составят в августе, по оценкам ЦБ, порядка $1,9 млрд», — говорит он.

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Реакция рынка выглядит несколько запоздалой, учитывая, что законопроект был внесен в профильный комитет сената еще 1 августа, а 2 августа инициаторы законопроекта опубликовали почти все его ключевые элементы. 3 августа ТАСС сообщал, что у него есть текст законопроекта, а РБК получил его от своего источника в понедельник, 6 августа. В тот же день аналитики Barclays отметили, что самой большой угрозой в санкционном законопроекте является возможная блокировка счетов и операций российских госбанков в американской юрисдикции. Если все перечисленные в нем госбанки (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Внешэкономбанк, Промсвязьбанк) попадут под санкции, эффект может оказаться даже более болезненным, чем от мер в отношении суверенного долга, сказала РБК экономист Barclays Лиза Ермоленко. Акции ВТБ упали на 2,9% по состоянию на 18:36 мск, Сбербанка — на 4,8%.

Чем опасен законопроект

Текст законопроекта «Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKAA) еще не опубликован в официальной базе конгресса США. Всего в нем более 100 страниц, но, собственно, новым санкциям посвящено менее десяти. Законопроект обяжет президента США как минимум через полгода после вступления документа в силу ввести санкции против «политических фигур, олигархов и других лиц, которые способствуют противозаконным и коррупционным действиям, прямо или косвенно в интересах президента Российской Федерации», против членов семей таких лиц, а также против российских государственных структур, которые способствуют таким «противозаконным и коррупционным действиям».

Кроме того, законопроект, если будет принят, обяжет президента США использовать свои полномочия «в той мере, в которой необходимо», чтобы заблокировать операции российских банков из приведенного списка. В списке восемь наименований, но Внешэкономбанк (строго говоря, не банк, а госкорпорация) почему-то упомянут дважды, а одним из банков указан Банк Москвы, который является частью ВТБ. Также американским банкам и инвесторам запретят какие-либо сделки с российским «суверенным долгом», который понимается расширительно — облигации Минфина, Банка России или Фонда национального благосостояния, своповые линии с ЦБ или Минфином. Текст законопроекта, очевидно, будет меняться по ходу обсуждения в конгрессе, как это было с прошлогодним законопроектом CAATSA. До конца августа сенаторы находятся на каникулах.

Почему это серьезно

Это не первая санкционная инициатива за последнее время — только в июле американские законодатели представили пять проектов о новых антироссийских ограничениях. Многие из авторов предложений объясняли их появление поведением президента США Дональда Трампа на пресс-конференции по итогам встречи с российским президентом Владимиром Путиным (Трамп согласился с утверждением Путина о непричастности Москвы к вмешательству в американские выборы 2016 года) и закрытым характером встречи двух лидеров.

Но именно проект Менендеса — Грэма, представленный 2 августа, рынок воспринял всерьез. DASKAA — самый жесткий вариант финансовых ограничений из ранее предлагавшихся, оценивает экономист банка Nordea Денис Давыдов. По его мнению, если инициативы будут реализованы, даже не в полном объеме, то относящийся к рублю негатив получит развитие.

«Последнее время различные законопроекты о новых санкциях против России время от времени появляются, но DASKAA действительно выглядит более солидно, — считает и экономист Barclays в Лондоне Лиза Ермоленко. — В то же время в прошлом все законопроекты, которые в итоге становились законами, дорабатывались и зачастую смягчались (взять тот же CAATSA)». Участники рынка продолжают считать, что такие жесткие меры, как санкции на суверенный долг и на банковские транзакции, просто не могут быть приняты, поэтому вряд ли российские облигации содержат санкционную премию, добавила она.

«Вероятность принятия DASKAA возросла, поскольку обе партии в США активно поддерживают этот законопроект, который превосходит по серьезности предыдущие ограничительные меры, и на Трампа оказывается давление после встречи [с Путиным] в Хельсинки. Возможно, чтобы дистанцироваться от обвинений в мягкости по отношению к России или сговоре с ней (расследуемом спецпрокурором Робертом Мюллером. — РБК), ему придется подписать этот закон, — отмечает экономист Danske Bank в Хельсинки Владимир Миклашевский. — Хотя есть еще шанс, что основные держатели российских облигаций смогут пролоббировать через Минфин США исключение или смягчение санкций против госдолга».

Пока неясно, как санкции против банков, если они будут приняты, ударят по российскому фондовому рынку, а через него опять по рублю, рассуждает эксперт. Если раньше рынок смотрел на стоимость нефти, то сейчас рубль двигает лишь геополитика, значимость которой перекрыла покупки валюты Минфином России, заключил Миклашевский.