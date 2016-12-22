Турецкая лира упала к доллару до исторического минимума

Курс турецкой лиры продолжил снижаться по отношению к доллару и после открытия торгов в пятницу, 10 августа, упал на 14%, до показателя 6,47 лиры за американскую валюту. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На открытии торгов турецкая валюта торговалась на уровне 5,5 лиры за доллар, однако в 9:15 мск лира обвалилась до своего исторического минимума в 6,46 лиры. Спустя полчаса она отыграла до 5,9 и продолжает торговаться на этом уровне до настоящего времени. Для сравнения: еще в апреле за $1 давали 4 турецкие лиры.

Колебания национальной валюты происходят на фоне ухудшения американо-турецких отношений. 1 августа Вашингтон ввел против главы МВД и министра юстиции республики санкции. Поводом стал отказ Анкары освободить арестованного по подозрению в шпионаже и в связях с исламским проповедником Фетуллахом Гюленом (Турция считает его террористом) американского пастора Эндрю Брансона.

Накануне турецкая лира также упала на 4%, до 5,42 лиры за доллар. Президент Турции Реджеп Эрдоган отреагировал на такой обвал национальной валюты словами: «Не забывайте, у них есть доллары, но с нами наш народ, наш бог».​