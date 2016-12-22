ЦБ объяснил волатильность курса рубля

Банк России считает падение курса рубля естественной реакцией на потенциальные санкции. Об этом говорится в сообщении на сайте банка.

«Повышенная в последние дни волатильность курса рубля является естественной реакцией финансового рынка на новости о новых потенциальных санкциях на фоне изменений на глобальных финансовых рынках», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подобные всплески уже были ранее во время обсуждения очередных санкций и имели временный характер.

«Банк России имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности», — подчеркивается в сообщении.

ЦБ отслеживает ситуацию на валютном рынке и может корректировать ежедневный объем покупки иностранной валюты для ограничения волатильности.

ЦБ 9 августа, когда курс доллара превысил 66,5 руб., сократил вдвое рыночные закупки валюты для Минфина. Валюта закупается в рамках правила, когда поступающие в бюджет средства от продажи нефти по цене выше $40 за баррель направляются в резервы.