Евро упал до однолетнего минимума из-за споров США и Турции

Обвал лиры из-за заявления Дональда Трампа об удвоении тарифов на турецкие металлы повлиял на евро, который подешевел к доллару до уровня 2017 года

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Из-за давления президента США Дональда Трампа на Турцию лира потеряла 14% по отношению к доллару. Евро также попал под «перекрестный огонь», пишет Bloomberg.

В пятницу, 10 августа, турецкая лира обвалилась до рекордного минимума на фоне роста напряженности в отношениях США и Турции. В Турции под стражей содержится американский пастор Эндрю Брансон, которого подозревают в помощи организаторам неудачного переворота летом 2016 года. Сначала США ввели санкции против глав МВД и Минюста Турции, а 10 августа Трамп объявил об удвоении тарифов на ввоз турецких металлов.

«Бойня», как пишет Bloomberg, распространилась с развивающихся на развитые рынки: евро за день потерял более 1% к доллару и опустился до уровня июня 2017 года (падение с $1,1528 до $1,1410). Ситуация с лирой ускорила падение европейской валюты, которое началось в пятницу после публикации статьи в Financial Times о том, что Европейский центральный банк обеспокоен положением европейских банков в Турции. ЕЦБ обеспокоен тем, что заемщики турецких филиалов BBVA, UniCredit и BNP Paribas могут быть не готовы к падению лиры: кредиты в иностранной валюте составляют до 40% активов турецкого банковского сектора.

В условиях конфликта США и Турции общая валюта продолжит страдать на фоне опасений об уязвимости европейских финансовых институтов, сказал Bloomberg директор по глобальному развитию Credit Suisse Group AG Шахаб Джалинос.