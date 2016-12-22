ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,91 66,36 EUR Нал. 78,47 76,01 USD Бирж. 67,68 +1,02 EUR Бирж. 77,16 +0,21 USD ЦБ. 66,91 +0,62 EUR ЦБ. 76,68 -0,15 EUR/USD 1,14 -0,01 BTC/USD Бирж. 6402,60 -71,80 IMOEX 2275,05 -1,50% RTSI 1056,93 -3,68% Brent 72,77 +0,83% DJIA 25233,48 -1,08% Nasdaq 7825,00 -0,85%
Евро упал до однолетнего минимума из-за споров США и Турции
Лента новостей
Минэкономразвития сочло часть решений ВТО по иску к ЕС «некорректными» 21:36, Бизнес В Германии разрешили продавать видеоигры с нацистской символикой 21:19, Общество «Барселона» назвала имя нового капитана команды 21:09, Спорт Белый дом назвал причину повышения пошлин на турецкую сталь 21:00, Политика Около 80 солдат отравились в воинской части в Ленобласти 20:53, Общество На Эльбрусе заблудились 12 туристов из Москвы 20:39, Общество КНДР выдала ввезенный в Южную Корею уголь за российский 20:32, Политика Как построить бизнес на оказании коммунальных услуг 20:20, РБК и Сбербанк СМИ узнали о задержании владельца компании «Калина ойл» в Воронеже 20:05, Общество Путин обсудил с Эрдоганом торгово-экономическое сотрудничество 19:51, Политика В Астрахани арестовали связывавшую детей владелицу частного детского сада 19:49, Общество Евро упал до однолетнего минимума из-за споров США и Турции 19:48, Финансы «Динамо» сыграло третью подряд ничью в чемпионате России 19:44, Спорт CК Белоруссии отпустил обозревателя Deutsche Welle Быковского 19:27, Общество Следователи нашли у семьи Шестуна «парк дорогостоящих автомобилей» 19:21, Общество Лавров заявил главе Госдепа о категорическом неприятии новых санкций 19:10, Политика Турчинов призвал усилить ВМС в Азовском море из-за «экспансии» Роccии 19:05, Политика В ООН заявили о содержании нацменьшинств в Китае в политических лагерях 19:01, Политика Суд арестовал вице-мэра Оренбурга по делу о взятке в 2 млн руб. 19:01, Общество «Челси» отдал в аренду бронзового призера ЧМ-2018 19:00, Спорт В Турции задержали двух приплывших из Севастополя россиян 18:57, Общество Российский прыгун в воду стал десятикратным чемпионом Европы 18:45, Спорт В Москве народный художник СССР умер на 100-м году жизни 18:43, Общество 9 новых сериалов будущей осени 18:40, Спецпроект РБК PINK Росстат сообщил о росте ВВП на 1,8% во втором квартале 18:32, Экономика В Турции обвалился курс лиры: чем это грозит Европе и России 18:31, Quote Россия не смогла выиграть спор с ЕС о собственниках газопроводов 18:26, Экономика В Белом доме отравление Скрипалей сочли презрением России к общим нормам 18:15, Политика
Евро упал до однолетнего минимума из-за споров США и Турции
Финансы, 19:48
0
Евро упал до однолетнего минимума из-за споров США и Турции
Обвал лиры из-за заявления Дональда Трампа об удвоении тарифов на турецкие металлы повлиял на евро, который подешевел к доллару до уровня 2017 года
Фото: Андрей Любимов / РБК

Из-за давления президента США Дональда Трампа на Турцию лира потеряла 14% по отношению к доллару. Евро также попал под «перекрестный огонь», пишет Bloomberg.

В пятницу, 10 августа, турецкая лира обвалилась до рекордного минимума на фоне роста напряженности в отношениях США и Турции. В Турции под стражей содержится американский пастор Эндрю Брансон, которого подозревают в помощи организаторам неудачного переворота летом 2016 года. Сначала США ввели санкции против глав МВД и Минюста Турции, а 10 августа Трамп объявил об удвоении тарифов на ввоз турецких металлов.

Bloomberg рассказал о возвращении «Чувака» на фондовый рынок Турции
Политика

«Бойня», как пишет Bloomberg, распространилась с развивающихся на развитые рынки: евро за день потерял более 1% к доллару и опустился до уровня июня 2017 года (падение с $1,1528 до $1,1410). Ситуация с лирой ускорила падение европейской валюты, которое началось в пятницу после публикации статьи в Financial Times о том, что Европейский центральный банк обеспокоен положением европейских банков в Турции. ЕЦБ обеспокоен тем, что заемщики турецких филиалов BBVA, UniCredit и BNP Paribas могут быть не готовы к падению лиры: кредиты в иностранной валюте составляют до 40% активов турецкого банковского сектора.

В условиях конфликта США и Турции общая валюта продолжит страдать на фоне опасений об уязвимости европейских финансовых институтов, сказал Bloomberg директор по глобальному развитию Credit Suisse Group AG Шахаб Джалинос.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: лира , Турция
Главное
СМИ сообщили о решении Греции отозвать посла из России Политика
Материалы по теме
В Турции задержали двух приплывших из Севастополя россиян Общество
Трамп вдвое повысил пошлины на алюминий и сталь из Турции Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter