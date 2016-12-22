ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,83 63,02 EUR Нал. 73,93 73,05 USD Бирж. 63,43 +0,03 EUR Бирж. 73,43 +0,02 USD ЦБ. 63,14 +0,58 EUR ЦБ. 73,42 +0,31 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 7353,60 -228,80 IMOEX 2289,96 -0,23% RTSI 1137,27 -0,32% Brent 73,35 -0,22% DJIA 25326,16 -0,03% Nasdaq 7802,69 +1,24%
Минфин направит на закупки валюты рекордные 383,2 млрд руб.
Лента новостей
Спецборт МЧС отправился в Пакистан за спасенным альпинистом из России 13:52, Общество В криптовалютном кошельке Ledger нашли уязвимость 13:51, Крипто Крымский активист Евромайдана вышел из колонии в Кировской области 13:50, Политика Володин анонсировал «большие» слушания в Госдуме по пенсионной реформе 13:46, Общество Насколько Россия готова к промышленным инновациям 13:44, РБК и Schneider Electric На свалке «Ядрово» под Волоколамском лопнул изолирующий купол 13:39, Общество Bitcoin и Litecoin ожидаемо подешевели: как работают сигналы экспертов 13:36, Крипто Счетная палата при Кудрине возьмет на себя роль «борца за справедливость» 13:30, Экономика Медведев анонсировал борьбу с серыми картами техосмотра 13:28, Общество Убийца бывшего полковника Буданова умер в колонии 13:28, Общество Президент ЦАР направил Путину соболезнования после убийства журналистов 13:24, Общество Как носить головные уборы в городе 13:18, Стиль «Ювентус» и «Милан» обменялись основными игроками 13:11, Спорт Жизнь налегке: как получать удовольствие от мини-путешествий 13:11, РБК Стиль и ASUS Не прогадать с дачей: в какое время года лучше покупать 6 соток 13:11, Недвижимость Средний сын Дональда Трампа сообщил об угрозах ему и его семье 13:09, Политика ФСБ задержала троих сотрудников «Крымэнерго» по подозрению во взятках 13:08, Общество В Москве умер трехкратный чемпион мира по хоккею Виктор Тюменев 12:52, Общество Чайка потребовал проверить отказы по делам о нарушениях в системе ФСИН 12:50, Общество Медведев назначил Мутко главой комиссии по казачеству 12:50, Политика Михаилу Бабичу предложили пост спецпредставителя президента в Белоруссии 12:44, Политика Санкций будет больше: рублю предсказали скорое падение 12:42, Quote Минфин направит на закупки валюты рекордные 383,2 млрд руб. 12:39, Экономика программаа от криптобиржи Coinbase 12:38, Крипто Как создать социальный бизнес с постоянным платежеспособным спросом 12:36, РБК и Сбербанк Deutsche Bank признал неспособность собрать данные о клиентах в России 12:31, Финансы В Москве зафиксировали превышение концентрации вредных веществ в воздухе 12:26, Общество В июле сфера услуг в России оживилась благодаря ЧМ-2018 12:25, Экономика
Минфин направит на закупки валюты рекордные 383,2 млрд руб.
Экономика, 12:39
0
Минфин направит на закупки валюты рекордные 383,2 млрд руб.
В августе Минфин закупит валюту на 383,2 млрд руб. — на 35,5 млрд руб. больше, чем в июле. Всего на закупки иностранной валюты власти планируют направить в этом году 2,7 трлн руб.
Фото: Matthias Balk / DPA / ТАСС

Министерство финансов увеличит валютные интервенции до рекордного уровня: в период с 7 августа по 6 сентября на внутреннем рынке будет закуплена валюта на 383,2 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Минфина, размещенном на его официальном сайте.

Таким образом, Минфин будет покупать иностранной валюты на 16,7 млрд руб. в день. Такой объем закупки связан с полученными за июль 2018 года дополнительными нефтегазовыми доходами. По бюджетному правилу они тратятся на закупку валюты для резервов. Доллары, евро и фунты стерлингов закупаются в пропорции 45:45:10.

Минфин сократит закупки валюты впервые за пять месяцев
Экономика

Сами сделки по покупке иностранной валюты будет проводить Банк России на Московской бирже, затем средства будут зачисляться на счета Федерального казначейства.

Прошлый рекорд закупки валюты был установлен в июне, когда ведомство направило на эти цели 379,7 млрд руб. С марта по июнь ежемесячно Минфин наращивал закупки (с 192,5 млрд в марте до 379,7 млрд руб. в июне). Сокращение было зафиксировано только в июле, когда на валютные интервенции было направлено 347,7 млрд руб.

В соответствии с майскими поправками в бюджет за весь год Минфин планирует закупить валюты на более чем 2,7 трлн руб.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Минфин , Валютные интервенции
Главное
Счетная палата при Кудрине возьмет на себя роль «борца за справедливость» Экономика
Материалы по теме
Мосбиржа объяснила приостановку торгов на валютном рынке Экономика
Аналитики предсказали ослабление рубля из-за смягчения валютного контроля Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter