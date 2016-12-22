Минфин направит на закупки валюты рекордные 383,2 млрд руб.

В августе Минфин закупит валюту на 383,2 млрд руб. — на 35,5 млрд руб. больше, чем в июле. Всего на закупки иностранной валюты власти планируют направить в этом году 2,7 трлн руб.

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Министерство финансов увеличит валютные интервенции до рекордного уровня: в период с 7 августа по 6 сентября на внутреннем рынке будет закуплена валюта на 383,2 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Минфина, размещенном на его официальном сайте.

Таким образом, Минфин будет покупать иностранной валюты на 16,7 млрд руб. в день. Такой объем закупки связан с полученными за июль 2018 года дополнительными нефтегазовыми доходами. По бюджетному правилу они тратятся на закупку валюты для резервов. Доллары, евро и фунты стерлингов закупаются в пропорции 45:45:10.

Сами сделки по покупке иностранной валюты будет проводить Банк России на Московской бирже, затем средства будут зачисляться на счета Федерального казначейства.

Прошлый рекорд закупки валюты был установлен в июне, когда ведомство направило на эти цели 379,7 млрд руб. С марта по июнь ежемесячно Минфин наращивал закупки (с 192,5 млрд в марте до 379,7 млрд руб. в июне). Сокращение было зафиксировано только в июле, когда на валютные интервенции было направлено 347,7 млрд руб.

В соответствии с майскими поправками в бюджет за весь год Минфин планирует закупить валюты на более чем 2,7 трлн руб.