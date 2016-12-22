ЦБ сократил вдвое закупки валюты для Минфина из-за обвала рубля

ЦБ 9 августа снизил вдвое закупку валюты для Минфина на фоне резкого падения курса рубля из-за угрозы новых американских санкций. В апреле, когда США ввели санкции против российских публичных компаний, ЦБ не закупал валюту неделю

Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России 9 августа, когда курс доллара на Мосбирже впервые с осени 2016 года превысил уровень 66,5 руб., сократил вдвое рыночные закупки валюты для Минфина. Валюта закупается в рамках правила, когда поступающие в бюджет средства от продажи нефти по цене выше $40 за баррель направляются в валютные резервы.

В августе ежедневно на покупку валюты Минфин должен был тратить 16,7 млрд руб., но 9 августа было закуплено валюты на 8,4 млрд руб., следует из данных ЦБ.

Для ограничения волатильности Банк России может корректировать ежедневный объем покупки иностранной валюты на рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, говорится в опубликованном сегодня комментарии ЦБ. При этом в течение более длительного срока такие операции будут осуществлены в полном объеме, подчеркнули в Центробанке.

В августе Минфин должен закупить валюту на 383,2 млрд руб., на 35,5 млрд руб. больше, чем в июле. Всего в этом году на приобретение иностранной валюты планируется потратить 2,7 трлн руб. Доллары, евро и фунты стерлингов закупаются в пропорции 45:45:10.

Во время предыдущего, апрельского обвала на валютном рынке ЦБ не закупал валюту для Минфина с 10 по 17 апреля. Закупки были возобновлены​ только 18 апреля. Тогда рынки реагировали на введение Соединенными Штатами санкций против российских публичных компаний UK Rusal и En+.

Резкое снижение курса рубля к доллару и евро началось в середине дня 8 августа на фоне публикации драфта законопроекта о новых американских санкциях, которые могут серьезно затронуть российские госбанки. Падение усугубилось утром 9 августа, когда стало известно о другой американской санкционной инициативе — по «делу Скрипаля». В пятницу, 10 августа, рынок опять открылся взлетом котировок рубля к доллару до новых максимумов, превысив 67 руб. за доллар, но к 11:00 мск скорректировался до уровня 66,8 руб. (плюс 15 коп. к уровню закрытия торгов накануне).