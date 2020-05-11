Путин поручил разработать общенациональный план восстановления экономики

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Президент Владимир Путин поручил правительству разработать план действий по восстановлению и росту экономики, а также восстановлению занятости и доходов населения. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Кабмин должен разработать план совместно с главами регионов и при участии представителей общероссийских объединений, говорится в документе. Он должен быть представлен до 1 июня.

Материал дополняется.