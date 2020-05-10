Власти выделили на помощь малому и среднему бизнесу более 80 млрд руб.

Поддержкой смогут воспользоваться предприятия, которые сохранили 90% работников от их количества в марте 2020 года. По подсчетам кабмина, это более 970 тыс. компаний

Правительство выделило из резервного фонда 81,1 млрд руб. на поддержку предприятий малого и среднего бизнеса из пострадавших от коронавируса отраслей. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина, его подписал и.о. премьера Андрей Белоусов.

Помощь будет оказана из расчета 12 130 руб. (МРОТ) на каждого сотрудника, средства можно использовать для решения неотложных задач и выплаты зарплат, говорится в документе.

Чтобы получить субсидии, нужно подать заявку через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы или по почте. Помощь будет предоставлена организациям, которые сохранили не менее 90% работников от их количества в марте 2020 года. По подсчетам кабмина, поддержкой смогут воспользоваться более 970 тыс. компаний.

Выделить бизнесу средства на зарплату сотрудникам в апреле предложил президент Владимир Путин. Это вошло во второй пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса. В соответствии с ним системообразующим предприятиям также предоставят льготные кредиты на пополнение оборотных средств, а авиакомпаниям выделят 23 млрд руб.