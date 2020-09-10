Проект ЦКАД подорожал еще на 20 млрд руб.

С начала строительства стоимость нового дорожного кольца вокруг Москвы выросла уже на 40 млрд руб., а сроки сдачи сдвинулись на три года

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Правительство утвердило увеличение бюджета, выделяемого на строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) вокруг столицы. На проект уйдет еще более 20 млрд руб., из них 15,76 млрд руб. выделит бюджет, следует из постановления правительства.

Таким образом, общая стоимость строительства трассы вокруг столицы выросла с 320,6 млрд до 341,2 млрд руб. В строительство дополнительно вложатся и частные инвесторы — сумма их финансовых обязательств увеличена на 4,86 млрд.

В документе отмечается, что источники и объемы финансирования проекта могут быть дополнительно уточнены после получения данных госэкспертизы каждого из пусковых комплексов.

Что такое ЦКАД



ЦКАД — новое кольцо вокруг Москвы протяженностью 344 км. На платной основе будут эксплуатироваться участки пусковых комплексов № 1, 3 и 4 общей длиной 251,3 км, или 74,1% от общей продолжительности ЦКАД. Этот проект был утвержден правительством еще в 2001 году. Его заказчиком от государства выступила госкомпания «Автодор». Генподрядчиком первой секции стал «Крокус Интернэшнл» Араза Агаларова, пятой — «Кольцевая магистраль» (группа АРКС). Третий участок получила Автодорожная строительная корпорация (принадлежит ГК «Автобан»), четвертый — «Юго-восточная магистраль» (консорциум ГК «Автобан» и РФПИ).

В начале строительства стоимость ЦКАД оценивалась в 300 млрд руб., однако из-за многочисленных нарушений и задержек она выросла более чем на 40 млрд руб. В 2018 году Счетная палата выявила нарушения практически на каждом участке по части сроков выполнения работ, организации строительства, принятия выполненных работ и выплаты авансов заказчиком. Хотя в паспорте проекта указывалось, что объекты должны быть сданы с 2014 по 2018 год, на начало 2018 года строительная готовность на различных участках ЦКАД была от 0 до 66%.