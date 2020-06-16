«Автодор» попросил на достройку ЦКАДа еще ₽15 млрд

Для завершения строительства кольцевой дороги вокруг Москвы — ЦКАД — нужно еще около 15 млрд руб. из бюджета, указывает в отчете Счетная палата. Такую оценку подготовил заказчик проекта — госкомпания «Автодор»

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Счетная палата по итогам проверки использования бюджетных средств на стройку Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) сообщила о необходимости выделить на проект дополнительно 14,8 млрд руб. РБК ознакомился с отчетом аудиторов, который посвящен результатам этой проверки и опубликован в бюллетене Счетной палаты.

Изначально проект оценивался примерно в 300 млрд руб. Затем его стоимость росла, последний раз увеличилась в 2019 году, но незначительно — на 2,6 млрд руб. до 315,9 млрд руб., указывают аудиторы. В отчете, опубликованном весной 2019 года, Счетная палата указывала, что из-за нарушения сроков строительства потребуется увеличить бюджет проекта примерно на 20 млрд руб. Теперь, согласно отчету аудиторов, «Автодор» обосновывает выделение из бюджета 14,8 млрд руб. Правительство «ненадлежащим образом» выполняет поручения президента Владимира Путина о недопущении роста стоимости проекта, считает Счетная палата.

ЦКАД — новое кольцо вокруг столицы, оно отдалено примерно на 50 км от МКАД и пройдет по территории Подмосковья и Новой Москвы. Протяженность трассы должна составить 336,5 км, а с учетом второй очереди строительства — 530 км. Заказчиком трассы со стороны государства выступила компания «Автодор». Половина бюджета проекта, 150 млрд руб., выделена из Фонда национального благосостояния (ФНБ), еще около 80 млрд руб. — субсидии, остальное — частные инвестиции. Строительство трассы началось в 2014 году. Cроки ее сдачи неоднократно переносились, теперь последний участок должен быть достроен в 2021 году.

«Автодор» запрашивает дополнительное финансирование для ЦКАДа на следующие цели:

переустройство магистральных газопроводов и нефтепроводов;

строительство транспортных развязок;

создание и эксплуатация системы взимания платы, а также автоматизированной системы управления дорожным движением;

изъятие ряда земельных участков.

Аудиторы подчеркивают, что заключения государственной экспертизы на проектную документацию по объектам, на которые запрашивается допфинансирование, до сих пор не получены «в полной мере». Кроме того, «Автодор» не проконтролировал получение инвестиций на проект на сумму 9 млрд руб. Речь идет о недополученных 2,3 млрд руб. от «дочки» «Автобана» «АСК» в 2019 году, а также 6,7 млрд руб. от «Юго-Восточной магистрали» (консорциум ГК «Автобан» и РФПИ) в 2017-2019 годах, говорится в отчете.

Есть проблемы и со сроками сдачи объектов трассы, пишут аудиторы. Так, на 1 января 2020 года техническая готовность скоростного участка от трассы М4 «Дон» до 11-го км трассы А-107 «Малая Бетонка» (первый участок ЦКАД) составляет лишь 49%. Третий участок (от М11 Москва — Санкт-Петербург до М7 «Волга») готов на 84,2%, четвертый (от М7 «Волга» до М4 «Дон») — на 27,9%, а пятый (от М3 «Украина» до М10 «Россия») — на 61%. При этом первый, третий и пятый участки ЦКАД должны быть построены уже в октябре 2020-го года, а четвертый — в октябре 2021-го года. После того как достроят эти участки, должно начаться строительство второго участка — ответвления от ЦКАД длиной 200 км. Сроки его реализации пока не называются.

«Мы практически все замечания, которые были [у Счетной палаты] в прошлом году, устранили. И сейчас стараемся вести работу эффективно», — заявил главы «Автодора» Вячеслав Петушенко (его слова приводятся в сообщении Счетной палаты). Другие замечания он пообещал устранить «в самое короткое время».

Проверки ЦКАД Счетная палата проводит с 2015 года. В апреле 2018 года палата заявила о многомиллиардных нарушениях при реализации проекта. Серьезное отставание от графика и рост стоимости работ привели к тому, что в октябре 2018 года Путин поручил Счетной палате, Генпрокуратуре и Следственному комитету проверить удорожание проекта, а также создать оперативный штаб для ликвидации допущенных отставаний и недопущению роста его стоимости в будущем. В феврале 2019 года ушел в отставку глава компании «Автодор» Сергей Кельбах, на его место пришел Петушенко.