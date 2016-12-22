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Путин поручил Чайке и Бастрыкину проверить удорожание строительства ЦКАД
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Путин поручил Чайке и Бастрыкину проверить удорожание строительства ЦКАД
Политика, 19:10
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Путин поручил Чайке и Бастрыкину проверить удорожание строительства ЦКАД
Владимир Путин распорядился создать оперативный штаб для ликвидации допущенных отставаний по проекту и недопущению роста его стоимости в будущем
Строящаяся развязка на пересечении центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) и Калужского шоссе (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин утвердил ряд поручений в рамках строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). Перечень опубликован на сайте Кремля.

В частности, Путин поручил правительству сформировать оперативный штаб, который займется решением сразу нескольких проблем, связанных со реализацией проекта ЦКАД. Так, оперативному штабу предстоит ликвидировать допущенные отставания при строительстве первой очереди ЦКАД, а также ежедневно мониторить ход выполнения работ согласно единому графику. Еще одной задачей оперативного штаба будет недопущение ​увеличения стоимости реализации проекта.

Параллельно правительству поручено, начиная с 1 января 2019 года обеспечить переход на казначейское сопровождение финансово-хозяйственной деятельности госкомпании «Автодор».

Еще одно поручение отдано Генеральной прокуратуре, Следственному комитету и Счетной палате. Ведомствам Юрия Чайки, Александра Бастрыкина и Алексея Кудрина предстоит провести проверку соблюдения интересов государства при заключении и выполнении госконтрактов, а также обоснованности увеличения стоимости строительства ЦКАД, следует из документа.

Материал дополняется.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: ЦКАД , Владимир Путин
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