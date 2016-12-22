Путин поручил Чайке и Бастрыкину проверить удорожание строительства ЦКАД

Президент России Владимир Путин утвердил ряд поручений в рамках строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). Перечень опубликован на сайте Кремля.
В частности, Путин поручил правительству сформировать оперативный штаб, который займется решением сразу нескольких проблем, связанных со реализацией проекта ЦКАД. Так, оперативному штабу предстоит ликвидировать допущенные отставания при строительстве первой очереди ЦКАД, а также ежедневно мониторить ход выполнения работ согласно единому графику. Еще одной задачей оперативного штаба будет недопущение увеличения стоимости реализации проекта.
Параллельно правительству поручено, начиная с 1 января 2019 года обеспечить переход на казначейское сопровождение финансово-хозяйственной деятельности госкомпании «Автодор».
Еще одно поручение отдано Генеральной прокуратуре, Следственному комитету и Счетной палате. Ведомствам Юрия Чайки, Александра Бастрыкина и Алексея Кудрина предстоит провести проверку соблюдения интересов государства при заключении и выполнении госконтрактов, а также обоснованности увеличения стоимости строительства ЦКАД, следует из документа.
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