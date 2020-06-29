«Автодор» назвал стоимость проезда по ЦКАД
Стоимость проезда по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) составит 2,5 руб. за км. Как сообщает агентство ТАСС, об этом журналистам рассказал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.
«Там 339 км — умножайте на 2,5», — заявил он. При этом Петушенко заявил, что у водителей есть возможность сократить стоимость проезда на 20% за счет использования транспондеров.
В прошлом году начальник главного управления дорожного хозяйства Московской области Константин Ляшкевич в качестве ориентировочной цены называл 2,3 — 2,5 руб. за километр. При этом он указывал, что окончательное решение по стоимости проезда по МКАД должны принимать заказчик, а также вкладывающие средства в проект концессионеры.
В понедельник в Московской области был открыт 23-километровы участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе. Он включил в себя как реконструированный отрезок «Московского малого кольца», так и новый участок, позволяющий разгрузить уличную сеть Звенигорода.
Летом прошлого года Петушенко обещал, что переносов в строительство ЦКАД не будет. Однако в феврале этого года курирующий строительство вице-премьер Марат Хуснуллин выразил недовольство темпами строительства автодороги, которая должна разгрузить в том числе и столичные дороги. «Намечу все необходимые меры и буду держать этот проект на контроле в штабном режиме», — отметил он.
В конце января стало известно о том, что конкурс на право создать интеллектуальную транспортную систему выиграла компания «Казань телематика». По данным системы СПАРК, «Казань телематика» на 100% принадлежит ООО «НТС» (Национальные телематические системы), совладельцами которого являются Игорь Ротенберг (сын Аркадия Ротенберга) и Андрей Шипелов.
ЦКАД — новое кольцо вокруг столицы, оно отдалено примерно на 50 км от МКАД и пройдет по территории Подмосковья и Новой Москвы. Протяженность трассы должна составить около 340 км, а с учетом второй очереди строительства — 530 км. Заказчиком трассы со стороны государства выступила компания «Автодор».