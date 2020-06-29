«Автодор» назвал стоимость проезда по ЦКАД

За проезд по ЦКАД надо будет платить по 2,5 руб. за км. Но можно сэкономить при помощи транспондера. В понедельник движение открыли на 23-километровом участке от Можайского до Новорижского шоссе

Участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Стоимость проезда по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) составит 2,5 руб. за км. Как сообщает агентство ТАСС, об этом журналистам рассказал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.

«Там 339 км — умножайте на 2,5», — заявил он. При этом Петушенко заявил, что у водителей есть возможность сократить стоимость проезда на 20% за счет использования транспондеров.

В прошлом году начальник главного управления дорожного хозяйства Московской области Константин Ляшкевич в качестве ориентировочной цены называл 2,3 — 2,5 руб. за километр. При этом он указывал, что окончательное решение по стоимости проезда по МКАД должны принимать заказчик, а также вкладывающие средства в проект концессионеры.

В понедельник в Московской области был открыт 23-километровы участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе. Он включил в себя как реконструированный отрезок «Московского малого кольца», так и новый участок, позволяющий разгрузить уличную сеть Звенигорода.

Летом прошлого года Петушенко обещал, что переносов в строительство ЦКАД не будет. Однако в феврале этого года курирующий строительство вице-премьер Марат Хуснуллин выразил недовольство темпами строительства автодороги, которая должна разгрузить в том числе и столичные дороги. «Намечу все необходимые меры и буду держать этот проект на контроле в штабном режиме», — отметил он.

В конце января стало известно о том, что конкурс на право создать интеллектуальную транспортную систему выиграла компания «Казань телематика». По данным системы СПАРК, «Казань телематика» на 100% принадлежит ООО «НТС» (Национальные телематические системы), совладельцами которого являются Игорь Ротенберг (сын Аркадия Ротенберга) и Андрей Шипелов.

ЦКАД — новое кольцо вокруг столицы, оно отдалено примерно на 50 км от МКАД и пройдет по территории Подмосковья и Новой Москвы. Протяженность трассы должна составить около 340 км, а с учетом второй очереди строительства — 530 км. Заказчиком трассы со стороны государства выступила компания «Автодор».