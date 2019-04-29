Из-за срыва сроков ЦКАД придется дофинансировать на 20 млрд руб.

Счетная палата выявила, что на строительство ЦКАД из-за нарушения сроков придется выделить дополнительно почти 20 млрд руб. из бюджета. Эти средства пойдут на возмещение концессионерам

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По итогам проверки проекта по созданию Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Счетная палата выявила необходимость выделить на него дополнительно из бюджета около 20 млрд руб. — из-за нарушения сроков строительства. РБК ознакомился с отчетом аудиторов, посвященном результатам этой проверки и опубликованном в бюллетене Счетной палаты.

Те участки ЦКАД, которые изначально планировалось сдать в 2014–2018 годах, будут завершены не раньше четвертого квартала 2020 года и второго квартала 2021 года, говорится в отчете со ссылкой на письмо «ГК Автодор» — госзаказчика строительства ЦКАД, направленное в Минтранс 19 сентября 2018 года.

Из-за нарушения сроков реализации проекта государству придется возместить концессионерам почти 20 млрд руб. Из них 12,3 млрд руб. — дополнительные инвестиции концессионеров из-за увеличения стоимости строительства третьего и четвертого пусковых комплексов (на 5,41 и 6,87 млрд руб. соответственно), еще 7,49 млрд руб. — компенсация концессионерам недополученных доходов от начала эксплуатации ЦКАД. Всего же за 2019–2020 годы были запланированы доходы (концессионеров и государства) от эксплуатации дороги в размере 22,4 млрд руб.