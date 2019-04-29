Из-за срыва сроков ЦКАД придется дофинансировать на 20 млрд руб.

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,74 +0,08 EUR Бирж. 72,17 +0,20 Brent 71,99 -3,95% USD Нал. 65,32 64,18 EUR Нал. 72,83 71,76 USD ЦБ 64,71 +0,03 EUR ЦБ 72,09 -0,02 EUR/USD 1,1150 +0,0020 BTC/USD Бирж. 5 510,00 +16,70 IMOEX 2 563,72 +0,11% RTSI 1 247,01 +0,08% DJIA 26 543,33 +0,31% Nasdaq 8 146,40 +0,34%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 64,71 (+0,03) Quote, 26 апр, 12:22
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 72,09 (-0,02) Quote, 26 апр, 12:22
Многие маленькие магазины оказались под угрозой закрытия Pro, 09:04 Бизнес предупредил о риске массового закрытия небольших магазинов Экономика, 09:04 Как повысить эффективность сотрудников за счет трансформации офиса Pro, 09:01 Орешкин объяснил новую систему оценки работы губернаторов Политика, 09:00 Отряд кораблей во главе с крейсером «Варяг» прибыл на учения в Китай Политика, 08:48 Что дают большие данные малому бизнесу при скромных бюджетах РБК и МегаФон, 08:40 Аудиторы выявили нарушения при строительстве метро в Петербурге к ЧМ-2018 Бизнес, 08:37 Как меняется FMCG-рынок и какие специалисты ему нужны в 2019 году Pro, 08:30 Лучшее детям: как передать семейный бизнес наследникам Pro, 08:26 В Туве подросток пострадал при взрыве снаряда на военном полигоне Общество, 08:18 Слово и дело: как оскорбляют власть в Европе Мнение, 08:11 Осторожно, гештальт закрывается: писательский взгляд на Москву РБК и AFI Development, 08:10 Из-за срыва сроков ЦКАД придется дофинансировать на 20 млрд руб. Бизнес, 08:08 Депутат Милонов предложил сократить рабочую неделю зимой Общество, 08:03
Бизнес ,  
0 
Из-за срыва сроков ЦКАД придется дофинансировать на 20 млрд руб.
Счетная палата выявила, что на строительство ЦКАД из-за нарушения сроков придется выделить дополнительно почти 20 млрд руб. из бюджета. Эти средства пойдут на возмещение концессионерам
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

По итогам проверки проекта по созданию Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Счетная палата выявила необходимость выделить на него дополнительно из бюджета около 20 млрд руб. — из-за нарушения сроков строительства. РБК ознакомился с отчетом аудиторов, посвященном результатам этой проверки и опубликованном в бюллетене Счетной палаты.

Те участки ЦКАД, которые изначально планировалось сдать в 2014–2018 годах, будут завершены не раньше четвертого квартала 2020 года и второго квартала 2021 года, говорится в отчете со ссылкой на письмо «ГК Автодор» — госзаказчика строительства ЦКАД, направленное в Минтранс 19 сентября 2018 года.

Бизнес
Счетная палата назвала причины срыва сроков строительства ЦКАД

Из-за нарушения сроков реализации проекта государству придется возместить концессионерам почти 20 млрд руб. Из них 12,3 млрд руб. — дополнительные инвестиции концессионеров из-за увеличения стоимости строительства третьего и четвертого пусковых комплексов (на 5,41 и 6,87 млрд руб. соответственно), еще 7,49 млрд руб. — компенсация концессионерам недополученных доходов от начала эксплуатации ЦКАД. Всего же за 2019–2020 годы были запланированы доходы (концессионеров и государства) от эксплуатации дороги в размере 22,4 млрд руб.

Что такое ЦКАД

ЦКАД — новое кольцо вокруг Москвы протяженностью 339–344 км. На платной основе будут эксплуатироваться участки пусковых комплексов № 1, 3 и 4 общей продолжительностью 251,3 км, или 74,1% от общей продолжительности ЦКАД. Этот проект стоимостью более 313,3 млрд руб. был утвержден правительством еще в 2001 году. Его заказчиком со стороны государства выступила госкомпания «Автодор». Генподрядчиком первой секции стал «Крокус Интернэшнл» Араза Агаларова, пятой — «Кольцевая магистраль» (группа АРКС). Третий участок получила Автодорожная строительная корпорация (принадлежит ГК «Автобан»), четвертый — «Юго-восточная магистраль» (консорциум ГК «Автобан» и РФПИ).​

В начале февраля РБК со ссылкой на сокращенные результаты проверки Счетной палаты сообщал, что на 1 декабря 2018 года строительная готовность ЦКАД на отдельных участках составляла до 66%.

Бизнес
Три участка ЦКАД откроют осенью 2020 года

Начиная с 2015 года аудиторы проводит ежегодный мониторинг строительства ЦКАД, они не раз выявляли нарушение сроков реализации проекта. В апреле 2018 года палата заявила о многомиллиардных нарушениях при реализации проекта.

Серьезное отставание от графика и рост стоимости работ привели к тому, что 15 октября 2018 года президент Владимир Путин поручил Счетной палате, Генпрокуратуре и Следственному комитету проверить удорожание ЦКАД, а также создать оперативный штаб для ликвидации допущенных отставаний по проекту и недопущению роста его стоимости в будущем.

В феврале 2019 года ушел в отставку глава компании «Автодор» Сергей Кельбах, который отвечал за создание ЦКАДа. На его место был назначен Вячеслав Петушенко, ранее курировавший в компании техническую политику.

Проверка строительства метро в Санкт-Петербурге

Счетная палата также проверила использование межбюджетных трансфертов, выделенных на развитие метрополитенов в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Ведомство обнаружило нарушения при строительстве новых станций метро в Санкт-Петербурге к чемпионату мира по футболу 2018 года. Станции метро «Новокрестовская» и «Беговая» (в отчете названа станцией «Улица Савушкина») были сданы в мае 2018 года, а разрешение на ввод в эксплуатацию было получено только 15 июня, при этом власти города должны были сдать объект не позднее первого квартала. Аудиторы указали на завышение стоимости контракта на 233,2 млн руб. при общем объеме в 33,9 млрд руб.

По итогам проведенной проверки Счетная палата приняла решение направить информационное письмо в Минтранс, копию отчета — в Генпрокуратуру и Следственный комитет, обращение — в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), говорится в отчете ведомства.

РБК направил запросы в пресс-службу «Автодора», Минтранс, ФАС, Следственный комитет и Генпрокуратуру.

Авторы: Галина Казакулова, Светлана Бурмистрова
При участии: Антон Фейнберг
Теги: ЦКАД, Счетная палата, «Автодор», Минтранс
Материалы по теме
Акимов назвал ошибки при строительстве ЦКАД
Бизнес
Счетная палата нашла многомиллиардные нарушения при строительстве ЦКАД
Бизнес
Глава «Автодора» назвал причины срыва сроков сдачи ЦКАД
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter