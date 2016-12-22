Счетная палата нашла многомиллиардные нарушения при строительстве ЦКАД

Сроки строительства ЦКАД в 2017 году не исполнялись, что может привести к задержкам сдачи и росту стоимости объекта, выявила Счетная палата. По итогам проверки надзорное ведомство готовит обращение в Генпрокуратуру

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Неисполнение обязательств заказчиком Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) госкомпанией «Автодор» и подрядчиками привело к увеличению сроков строительства третьего и четвертого участков ЦКАД на год, до декабря 2019 года, следует из сообщения Счетной палаты по результатам проверки строительства проекта за 2016–2017 годы.

В ходе коллегии Счетной палаты под председательством Татьяны Голиковой по этому вопросу аудитор палаты Валерий Богомолов, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что помимо изменения сроков сдачи стоимость строительства увеличилась на 13,5 млрд, до 313,27 млрд руб., а изъятие земель для строительства перенесено на 2018–2019 годы. Как следует из сообщения, на 1 января 2018 года на ЦКАД было направлено 38,4 млрд руб. из средств ФНБ вместо 62,6 млрд руб., заявленных в паспорте проекта.

Как заявил Богомолов, госкомпания не выполнила условия по привлечению средств инвесторов и концессионеров на 8,8 млрд руб.

Кроме того, Счетная палата выявила нарушения практически по каждому участку кольцевой дороги в части сроков выполнения работ, организации строительства, принятия выполненных работ и выплаты авансов заказчиком. При этом техническая готовность участков ЦКАД, по данным палаты, составляет 15,6% по первому, 33% по пятому, а по третьему приемка вовсе не осуществлялась и не оплачивалась. Но больше всего претензий к четвертому участку, где еще не началось строительство и только в феврале нашелся новый иностранный инвестор. Как сообщал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, соинвесторами строительства этого участка станут ​дорожно-строительная компания «Автобан» и турецкая Makyol. Стоимость всего проекта составит 85 млрд руб.

По результатам проверки Счетная палата выявила, что строительство ЦКАД в 2017 году проходило с нарушениями, что может привести к изменению сроков ввода в эксплуатацию дороги и увеличению стоимости строительства. По результатам коллегии было решено направить представления в «Автодор», обращение в Генпрокуратуру, а также письма в Минтранс и в Минэконмразвития.

Представитель Минтранса сообщил РБК, что материалы поступили. «С сентября 2017 года организована работа по устранению нарушений. План мероприятий и ход его исполнения будут представлены в Счетную палату в установленном порядке», — сказал он.

Представитель «Автодора» отказался от комментариев. В пресс-службе «Автобана» пока не ответили на запрос РБК.

ЦКАД — новое кольцо вокруг Москвы протяженностью 339–344 км, в том числе более 283 км новых дорог и еще 55,5 км реконструированных. Половина суммы на строительство, 150 млрд руб., выделена из Фонда национального благосостояния (ФНБ), еще около 80 млрд руб. — субсидии, остальное — частные инвестиции. Первые лоты — первую и пятую секции ЦКАД разыграли еще в 2014 году. Их стоимость составляет 48,9 млрд и 42,2 млрд руб. соответственно. Генподрядчиком первой секции стал «Крокус Интернэшнл», пятой — «Кольцевая магистраль» при участии компании АРКС. Соглашение по третьему участку ЦКАД (протяженностью 105,3 км) «Автодор» и Автодорожная строительная корпорация (принадлежит ГК «Автобан») подписали в 2016 году.

По итогам 2016 года Счетная палата также выявляла нарушения в строительстве ЦКАД, в результате сроки сдачи третьего и четвертого участков перенесли на 2019 год. На тот момент концессионное соглашение по четвертому было не заключено, а на третьем не начались строительные работы.

В ноябре 2017 года был открыт единственный небольшой участок ЦКАД — в обход Звенигорода. Общая его длина составит 76,44 км.

В начале марта «Ведомости» писали, что подрядчики первого и пятого участков компании «Крокус» и АРКС столкнулись со сложностями из-за переноса коммуникаций, для которого не оказалось земель.

19 марта глава «Автодора» Сергей Кельбах сообщил, что правительство согласовало перенос срока ввода в эксплуатацию четвертого участка ЦКАД с 2019-го на декабрь 2020 года.