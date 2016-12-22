Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,17 57,51 EUR Нал. 71,47 70,73 USD Бирж. 57,81 +0,24 EUR Бирж. 71,04 +0,39 USD ЦБ. 57,76 +0,23 EUR ЦБ. 70,96 +0,04 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 7044,59 -281,41 MOEX 2253,66 -0,45% RTS 1228,00 -0,73% Brent 67,01 -1,72% DJIA 24033,36 +1,65% Nasdaq 6941,28 +1,04% FTSE 6987,79 -0,61%
Счетная палата нашла многомиллиардные нарушения при строительстве ЦКАД
Лента новостей
МЧС отчиталось о последней проверке загоревшегося ТЦ «Персей для детей» 14:16, Общество Путин поздравил актрису Элину Быстрицкую с юбилеем 14:02, Общество ЧМ-2018 принесет рестораторам дополнительные 13 млрд руб. 14:01, Бизнес ФАС добилась от Burger King и «Му-Му» снижения цен в аэропортах 13:56, Бизнес Пожарные ликвидировали открытое горение в ТЦ «Персей для детей» в Москве 13:54, Общество При пожаре в ТЦ «Персей для детей» в Москве погиб один человек 13:54, Общество Защита Шакро Молодого обжаловала приговор по делу о вымогательстве 13:50, Общество Экс-ведущего программы «Суд идет» во второй раз посадили за мошенничество 13:44, Общество Почему криптовалюта Dragonchain подорожала на 27% 13:39, Крипто Власти Украины рассказали о требовании МВФ повысить цены на газ на 35% 13:34, Общество В Челябинске защита экологического активиста потребовала допросить Путина 13:34, Общество Счетная палата нашла многомиллиардные нарушения при строительстве ЦКАД 13:23, Бизнес Китай ввел 25-процентные пошлины на продукцию США 13:22, Экономика Как изменить мир с помощью петиции: истории четырех женщин 13:20, Спецпроект РБК PINK Полиция задержала подозреваемого в отравлении таллием на заводе Таганрога 13:16, Общество Синоптики рассказали о погоде в Москве на Пасху 13:15, Общество В Москве загорелся торговый центр «Персей для детей» 13:08, Общество На Московском экономическом форуме обсудили будущее России​ 13:08, Пресс-релизы Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 13:03, РБК и Билайн Экс-чиновницу ДНР приговорили к 10 годам за шпионаж в пользу Украины 13:02, Общество Зона сопротивления: когда стоит покупать криптовалюту ZCash 12:56, Крипто Прокуратура Петербурга начала проверку после госпитализации детсадовцев 12:56, Общество Мадуро поддержал подвергшегося нападению соперника на выборах президента 12:55, Политика Daily Mail узнала о «подозрительном» россиянине в «деле Скрипаля» 12:55, Политика «Аэрофлот» за шесть дней распродал все льготные билеты на Дальний Восток 12:51, Бизнес Сергей Семак продлил контракт с «Уфой» 12:40, Спорт
Счетная палата нашла многомиллиардные нарушения при строительстве ЦКАД
Бизнес, 13:23
0
Счетная палата нашла многомиллиардные нарушения при строительстве ЦКАД
Сроки строительства ЦКАД в 2017 году не исполнялись, что может привести к задержкам сдачи и росту стоимости объекта, выявила Счетная палата. По итогам проверки надзорное ведомство готовит обращение в Генпрокуратуру
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Неисполнение обязательств заказчиком Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) госкомпанией «Автодор» и подрядчиками привело к увеличению сроков строительства третьего и четвертого участков ЦКАД на год, до декабря 2019 года, следует из сообщения Счетной палаты по результатам проверки строительства проекта за 2016–2017 годы.

В ходе коллегии Счетной палаты под председательством Татьяны Голиковой по этому вопросу аудитор палаты Валерий Богомолов, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что помимо изменения сроков сдачи стоимость строительства увеличилась на 13,5 млрд, до 313,27 млрд руб., а изъятие земель для строительства перенесено на 2018–2019 годы. Как следует из сообщения, на 1 января 2018 года на ЦКАД было направлено 38,4 млрд руб. из средств ФНБ вместо 62,6 млрд руб., заявленных в паспорте проекта.

Как заявил Богомолов, госкомпания не выполнила условия по привлечению средств инвесторов и концессионеров на 8,8 млрд руб.

Кроме того, Счетная палата выявила нарушения практически по каждому участку кольцевой дороги в части сроков выполнения работ, организации строительства, принятия выполненных работ и выплаты авансов заказчиком. При этом техническая готовность участков ЦКАД, по данным палаты, составляет 15,6% по первому, 33% по пятому, а по третьему приемка вовсе не осуществлялась и не оплачивалась. Но больше всего претензий к четвертому участку, где еще не началось строительство и только в феврале нашелся новый иностранный инвестор. Как сообщал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, соинвесторами строительства этого участка станут ​дорожно-строительная компания «Автобан» и турецкая Makyol. Стоимость всего проекта составит 85 млрд руб.

По результатам проверки Счетная палата выявила, что строительство ЦКАД в 2017 году проходило с нарушениями, что может привести к изменению сроков ввода в эксплуатацию дороги и увеличению стоимости строительства. По результатам коллегии было решено направить представления в «Автодор», обращение в Генпрокуратуру, а также письма в Минтранс и в Минэконмразвития.

Представитель Минтранса сообщил РБК, что материалы поступили. «С сентября 2017 года организована работа по устранению нарушений. План мероприятий и ход его исполнения будут представлены в Счетную палату в установленном порядке», — сказал он.

Представитель «Автодора» отказался от комментариев. В пресс-службе «Автобана» пока не ответили на запрос РБК.

МКАД отмечает полувековой юбилей Еще 11 фото
Фотогалерея

ЦКАД — новое кольцо вокруг Москвы протяженностью 339–344 км, в том числе более 283 км новых дорог и еще 55,5 км реконструированных. Половина суммы на строительство, 150 млрд руб., выделена из Фонда национального благосостояния (ФНБ), еще около 80 млрд руб. — субсидии, остальное — частные инвестиции. Первые лоты — первую и пятую секции ЦКАД разыграли еще в 2014 году. Их стоимость составляет 48,9 млрд и 42,2 млрд руб. соответственно. Генподрядчиком первой секции стал «Крокус Интернэшнл», пятой — «Кольцевая магистраль» при участии компании АРКС. Соглашение по третьему участку ЦКАД (протяженностью 105,3 км) «Автодор» и Автодорожная строительная корпорация (принадлежит ГК «Автобан») подписали в 2016 году.

По итогам 2016 года Счетная палата также выявляла нарушения в строительстве ЦКАД, в результате сроки сдачи третьего и четвертого участков перенесли на 2019 год. На тот момент концессионное соглашение по четвертому было не заключено, а на третьем не начались строительные работы.

В ноябре 2017 года был открыт единственный небольшой участок ЦКАД — в обход Звенигорода. Общая его длина составит 76,44 км.

В начале марта «Ведомости» писали, что подрядчики первого и пятого участков компании «Крокус» и АРКС столкнулись со сложностями из-за переноса коммуникаций, для которого не оказалось земель.

19 марта глава «Автодора» Сергей Кельбах сообщил, что правительство согласовало перенос срока ввода в эксплуатацию четвертого участка ЦКАД с 2019-го на декабрь 2020 года.

Автор: Валерия Комарова.
Теги: ЦКАД , Счетная палата , «Автодор»
Главное
При пожаре в ТЦ «Персей для детей» в Москве погиб один человек Общество
Материалы по теме
Кабмин одобрил перенос срока ввода 4-го участка ЦКАД на конец 2020 года Бизнес
Глава РФПИ рассказал о соинвесторах строительства 4-го участка ЦКАД Бизнес
Три банка вложат в строительство третьего участка ЦКАД 38,5 млрд руб. Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.