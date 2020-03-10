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Экономика ,  
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Кремль заявил о «запасе прочности» экономики из-за обвала рубля и нефти

По словам пресс-секретаря президента Дмитрий Пескова, сокращение спроса на нефть началось раньше и является «объективной данностью», а подобная волатильность была прогнозируема
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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская экономика устойчива к колебаниям цен на нефть, валюты и акции, передает корреспондент РБК.

«Первое — сокращение спроса на мировых рынках на нефть и нефтепродукты стали фиксировать еще раньше, это объективная данность, что называется. Второе — подобная динамика и подобная волатильность прогнозировались. Третье — хочу напомнить заявления президента на фоне этой турбулентности и волатильности мировых рынков: российская экономика обладает необходимым запасом прочности, чтобы демпфировать», — сказал Песков.

Торги на российском рынке после обвала цен на нефть. Как это было
Финансы

6 марта члены заседания ОПЕК, в котором участвовали также представители стран ОПЕК+ (Россия, Казахстан и Азербайджан), не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти. В итоге сделка распалась. На фоне этих сообщений 9 марта нефтяные котировки обрушились почти на треть и взлетели курсы доллара и евро. Торги на Московской бирже в этот день не шли, поскольку в России был выходной по случаю празднования 8 марта.

10 марта торги на российском рынке открылись снижением. Акции Сбербанка упали на 13%, ВТБ — на 11,7%, а индекс самой Мосбиржи обвалился сразу на 16%. Упали бумаги и нефтегазовых компаний. Акции «Роснефти» — на 12%, «Газпрома» — на 12,8%, ЛУКОЙЛа — на 14%.

Всего за полтора часа торгов российские нефтяники потеряли 1,6 трлн руб. Больше других пострадали «Роснефть», капитализация которой снизилась на 15 и 16%. Капитализация «Татнефти» упала на 13%. Меньше всех потеряли «Газпром нефть» — минус 9,5% и «Сургутнефтегаз» — минус 8,5% по обыкновенным акциям.

Центробанк в свою очередь отказался от закупок иностранной валюты и начал ее продажу. Запред правления регулятора Ксения Юдаева отметила, что российская финансовая система устойчива к происходящим колебаниям, а принятые меры нужны для «большего комфорта для рынка» и «дополнительной гибкости финансовым институтам».

Из-за падения курса рубля может измениться ценовая политика АвтоВАЗа. Несмотря на то, что сборка автомобилей Lada ведется в России, их себестоимость зависит от колебаний курса рубля, так как компания использует импортные сырье и некоторые детали, заявили в ней.

Автор: Виктория Полякова
Теги: нефть, падение акций, Дмитрий Песков
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