Кремль заявил о «запасе прочности» экономики из-за обвала рубля и нефти

По словам пресс-секретаря президента Дмитрий Пескова, сокращение спроса на нефть началось раньше и является «объективной данностью», а подобная волатильность была прогнозируема

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская экономика устойчива к колебаниям цен на нефть, валюты и акции, передает корреспондент РБК.

«Первое — сокращение спроса на мировых рынках на нефть и нефтепродукты стали фиксировать еще раньше, это объективная данность, что называется. Второе — подобная динамика и подобная волатильность прогнозировались. Третье — хочу напомнить заявления президента на фоне этой турбулентности и волатильности мировых рынков: российская экономика обладает необходимым запасом прочности, чтобы демпфировать», — сказал Песков.

6 марта члены заседания ОПЕК, в котором участвовали также представители стран ОПЕК+ (Россия, Казахстан и Азербайджан), не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти. В итоге сделка распалась. На фоне этих сообщений 9 марта нефтяные котировки обрушились почти на треть и взлетели курсы доллара и евро. Торги на Московской бирже в этот день не шли, поскольку в России был выходной по случаю празднования 8 марта.

10 марта торги на российском рынке открылись снижением. Акции Сбербанка упали на 13%, ВТБ — на 11,7%, а индекс самой Мосбиржи обвалился сразу на 16%. Упали бумаги и нефтегазовых компаний. Акции «Роснефти» — на 12%, «Газпрома» — на 12,8%, ЛУКОЙЛа — на 14%.