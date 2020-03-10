Экономика , 10 мар, 11:08
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ЦБ заявил об отсутствии на российском рынке «откровенных слабаков»
Ксения Юдаева
На российском рынке нет откровенно слабых банков, заявила замглавы ЦБ Ксения Юдаева в эфире телеканала «Россия 24».
«Мы в последние годы проводили политику по повышению устойчивости российской финансовой системы. Сейчас на рынке нет откровенно слабых банков. Банки накопили запасы и капитала, и ликвидности», — сказала она.
Исходя из анализа ЦБ, российская финансовая система должна быть устойчивой, добавила Юдаева.
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