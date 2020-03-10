ЦБ заявил об отсутствии на российском рынке «откровенных слабаков»

Ксения Юдаева (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

На российском рынке нет откровенно слабых банков, заявила замглавы ЦБ Ксения Юдаева в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы в последние годы проводили политику по повышению устойчивости российской финансовой системы. Сейчас на рынке нет откровенно слабых банков. Банки накопили запасы и капитала, и ликвидности», — сказала она.

Исходя из анализа ЦБ, российская финансовая система должна быть устойчивой, добавила Юдаева.

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