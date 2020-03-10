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АвтоВАЗ предупредил о возможном изменении цен из-за падения рубля

Несмотря на то, что автомобили Lada собираются в России, их себестоимость зависит от колебаний курса рубля, так как АвтоВАЗ использует импортные сырье и некоторые комплектующие, заявили в компании
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Крупнейшего автопроизводитель России — компания АвтоВАЗ — рассматривает возможность корректировки цен на свою продукцию в связи с резким снижение курса рубля. Об этом сообщил РБК представитель АвтоВАЗа.

По его словам, макроэкономическую ситуацию, сложившуюся в результате падения цен на нефть, колебания валютных курсов и изменения стоимости сырья в компании оценивают как негативную для российской автомобильной промышленности в целом и для АвтоВАЗа в частности.

«Сегодня АвтоВАЗ является одним из наиболее локализованных производителей в России, но все же на компанию оказывают влияние цены на сырье и продукцию некоторых субпоставщиков, номинированные в евро или долларах», — пояснил собеседник РБК.

Представитель АвтоВАЗа не стал уточнять, насколько могут измениться цены на выпускаемые компанией автомобили. Он также отметил, что АвтоВАЗ «приветствовал бы еще более расширенные меры поддержки автомобильного рынка со стороны российского правительства для смягчения последствий этой ситуации».

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Директор по развитию компании крупнейшего российского автодилера «Рольф» Владимир Мирошников сообщил РБК через пресс-службу компании о существенном повышении «трафика в дилерские центры».

«Клиенты стремятся приобрести автомобили по текущим ценам, опередить вероятное подорожание. Это касается как новых автомобилей, так и автомобилей с пробегом. Дальнейшая динамика рынка будет зависеть от того, на каком уровне зафиксируется курс рубля. Если он останется на текущем уровне, то повышение цен на автомобили весьма вероятно», — отметил Мирошников.

Директор филиала «Авилон.Мерседес-Бенц» Алексей Стариков подтвердил повышение спроса на автомобили, последовавшее за изменением курса рубля.

«Да, цены на автомобили зависят от стоимости валюты, это один из факторов. Но при этом важно отметить, что резких скачков цен в отрасли не бывает, автопроизводители сейчас должны оценить ситуацию на рынке и понять, как себя валюта будет вести себя дальше — именно в долгосрочной перспективе. Если ситуация не изменится в ближайшие несколько недель, то произойдет традиционный, очередной виток увеличения цен на все автомобили, который обычно происходит в течение года», — говорится в заявлении Старикова, переданном РБК через пресс-службу компании.

Представитель Hyundai, который входит в тройку крупнейших производителей автомобилей в России, отказался от комментариев.

Авторы: Тимофей Дзядко, Евгений Калюков
Теги: «АвтоВАЗ», авторынок, автопром
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