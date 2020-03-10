АвтоВАЗ предупредил о возможном изменении цен из-за падения рубля

Несмотря на то, что автомобили Lada собираются в России, их себестоимость зависит от колебаний курса рубля, так как АвтоВАЗ использует импортные сырье и некоторые комплектующие, заявили в компании

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Крупнейшего автопроизводитель России — компания АвтоВАЗ — рассматривает возможность корректировки цен на свою продукцию в связи с резким снижение курса рубля. Об этом сообщил РБК представитель АвтоВАЗа.

По его словам, макроэкономическую ситуацию, сложившуюся в результате падения цен на нефть, колебания валютных курсов и изменения стоимости сырья в компании оценивают как негативную для российской автомобильной промышленности в целом и для АвтоВАЗа в частности.

«Сегодня АвтоВАЗ является одним из наиболее локализованных производителей в России, но все же на компанию оказывают влияние цены на сырье и продукцию некоторых субпоставщиков, номинированные в евро или долларах», — пояснил собеседник РБК.

Представитель АвтоВАЗа не стал уточнять, насколько могут измениться цены на выпускаемые компанией автомобили. Он также отметил, что АвтоВАЗ «приветствовал бы еще более расширенные меры поддержки автомобильного рынка со стороны российского правительства для смягчения последствий этой ситуации».