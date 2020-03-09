ЦБ отказался от закупок иностранной валюты из-за скачков цен на нефть

Банк России решил отказаться от закупок валюты для Минфина после обвала на нефтяном рынке, вызванном развалом сделки ОПЕК

Банк России принял решение на 30 дней приостановить покупку иностранной валюты на внутреннем рынке для Минфина в рамках бюджетного правила, сообщается на сайте регулятора.

«Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти», — пояснили в ЦБ.

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