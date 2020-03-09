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Финансы ,  
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Курс доллара превысил 75 рублей

Приостановка Центробанком закупки валюты рублю особо не поможет, считает главный экономист ING по России и СНГ
BRENT BR-4.20 $46,72 -7,9%
Доллар/Рубль USD/RUB ₽68,573 +1,41% Купить
Евро/Рубль EUR/RUB ₽77,510 +2,12% Купить
Фото: Павел Смертин / ТАСС

В понедельник на Forex курс доллара в моменте превысил 75 руб. (однако затем откатился до 74,9), евро торгуется на отметке около 84 руб. Российская валюта, таким образом, ускорила свое падение к основным мировым валютам.

Рубль дешевеет на фоне развала сделки ОПЕК+ о сокращении добычи и последовавшем падении нефтяных котировок.

Сейчас торги рублем идут на не очень ликвидном рынке, поэтому вопрос, как курс поведет себя во вторник (когда откроются торги на Мосбирже. — РБК), открыт, обращает внимание главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. Чувствительность рубля к доллару в условиях, когда цены на нефть падают ниже $42, может соответствовать чувствительности в период, когда бюджетное правило еще не работало, — тогда для движения доллара на один рубль достаточно было изменения цены нефти на один доллар, говорит он.

Приостановка закупок валюты, о которой утром в понедельник объявил ЦБ, существенной поддержки рублю не окажет — объемы и так были небольшими, отмечает Долгин (в марте они достигли минимума за двухлетний период действия текущего бюджетного правила). Вероятность того, что ЦБ начнет продавать валюту, невысокая, для этого цены должны упасть еще сильнее: пока они находится в пределах рискового сценария Центрального банка.

Бюджетное правило снизило, но не устранило зависимость рубля от нефти, отмечает экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец: при устойчивом падении цен на нефть на 10% рубль слабеет на 3%. При нефти по $40 за баррель средний курс доллара может составлять 74 руб., при нефти по $30 — около 84 руб. Запас прочности Фонда национального благосостояния сохраняется на несколько лет вперед, а главный триггер падения цен на нефть (коронавирус) носит временный характер. Поэтому в условиях близости электорального цикла правительство максимально постарается исполнить социальные расходы — через первый транш сделки по Сбербанку, который все-таки обеспечен, отмечает Донец.

Вероятность продажи валюты есть, считает эксперт: «По текущей конструкции бюджетного правила расчет операций производится исходя из планируемой цены на нефть, а не фактической. Естественно, они могут мгновенно отреагировать, скорректировав [прогноз] на ту цену на нефть, которая ожидается в следующий месяц». Продажа валюты может начаться уже во вторник, говорит аналитик.

Авторы: Антон Фейнберг, Андрей Гатинский
Теги: Доллар, евро, Рубль
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