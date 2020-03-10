В России коронавирус признают форс-мажором при госзакупках

Минпромторг подготавливает соответствующий акт для правительства. В первую очередь это связано с проблемами автопроизводителей

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Минпромторг совместно с Минюстом и Минфином разрабатывает акт, в соответствии с которым ограничения из-за нового коронавируса будут признаны форс-мажорными обстоятельствами при госзакупках. Об этом сообщили в Минпромторге, передает «Коммерсантъ».

«Сегодня необходимо нивелировать проблемы из-за коронавируса, связанные с исполнением обязательств по заключенным автопроизводителями госконтрактам», — сообщили в ведомстве.

Документ разрабатывается по поручению штаба по предупреждению завоза новой коронавирусной инфекции в Россию.

В конце февраля на совещании в Российском союзе промышленников и предпринимателей глава КамАЗа Сергей Когогин сообщил, что автопроизводители, которые работают по федеральному закону о госзакупках (ФЗ-44), сталкиваются с «гигантскими» штрафами при невыполнении обязательство по госконтрактам на фоне последствий вспышки коронавируса. Он предложил считать проблемы из-за эпидемии форс-мажором.