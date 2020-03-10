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В России коронавирус признают форс-мажором при госзакупках

Минпромторг подготавливает соответствующий акт для правительства. В первую очередь это связано с проблемами автопроизводителей
Фото: AP / Jean-Francois Badias

Минпромторг совместно с Минюстом и Минфином разрабатывает акт, в соответствии с которым ограничения из-за нового коронавируса будут признаны форс-мажорными обстоятельствами при госзакупках. Об этом сообщили в Минпромторге, передает «Коммерсантъ».

«Сегодня необходимо нивелировать проблемы из-за коронавируса, связанные с исполнением обязательств по заключенным автопроизводителями госконтрактам», — сообщили в ведомстве.

Документ разрабатывается по поручению штаба по предупреждению завоза новой коронавирусной инфекции в Россию.

В штабе сообщили детали о новых инфицированных коронавирусом в Москве
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В конце февраля на совещании в Российском союзе промышленников и предпринимателей глава КамАЗа Сергей Когогин сообщил, что автопроизводители, которые работают по федеральному закону о госзакупках (ФЗ-44), сталкиваются с «гигантскими» штрафами при невыполнении обязательство по госконтрактам на фоне последствий вспышки коронавируса. Он предложил считать проблемы из-за эпидемии форс-мажором.

Торгово-промышленная палата (ТПП) уже подтверждает форс-мажор из-за коронавируса для внешнеторговых контрактов, сообщил изданию президент ТПП Сергей Катырин. Под чрезвычайными обстоятельствами при этом понимается не сама эпидемия Covid-19, а ограничения, введенные на территории России для борьбы с ней, если в связи с этим компании не могут выполнить свои обязательства перед зарубежными партнерами. Такие же меры, по словам Катырина, принимает и Китай.

Как сообщили в Национальном комитете по здравоохранению Китая, новый коронавирус продолжит распространяться как минимум до июня. По информации Всемирной организации здравоохранения, подтвержденные случаи заболевания обнаружили в более чем 100 странах по всему миру.

В КНР за сутки коронавирусом заразились менее 20 человек
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В России известно о 20 заразившихся — это двое граждан Китая, гражданин Италии и 17 россиян. Оба граждан КНР и один россиянин уже выписаны из больницы. Кроме того, выздоровели и граждане России, которые были эвакуированы с круизного лайнера Diamond Princess, вставшего на карантин у берегов Японии.

Новый коронавирус оказал негативное влияние на экономику и бизнес. Авиакомпании, в частности, терпят убытки из-за возврата билетов и ограничения полетов, также снижается стоимость нефти. Российские власти, в свою очередь, решили учесть влияние COVID-19 на экономику. 2 марта премьер-министр Михаил Мишустин из-за вспышки заболевания поручил разработать бюджет России на последующие три года с учетом влияния распространения нового коронавируса на глобальную экономику.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Минпромторг, коронавирус, госзакупки
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