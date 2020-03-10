В КНР за сутки коронавирусом заразились менее 20 человек

По итогам 9 марта в континентальном Китае коронавирусом заболели 19 человек. Два из них – люди, прибывшие в страну из-за рубежа

Фото: Ng Han Guan / AP

По данным Комиссии по здравоохранению КНР, за последние сутки в стране коронавирусом заболели 19 человек. 17 из них заразились в провинции Хубэй, По одному человеку заболели в Пекине и Гуаньдуне. В двух последних случаях речь идет о пациентах, которые прибыли в страну из-за рубежа.

17 человек за последние сутки умерли. Все погибшие – жители Хубэя.

Всего с начала эпидемии в Китае заболели 80754 человека. 3136 из них умерли, 59897 выздоровели.

По данным SCMP всего в мире заболели 112427 человек. 3988 умерли, 63578 выздоровели. Больше всего жертв болезни за пределами континентального Китая в Италии (463), Иране (237), Южной Корее (51), США (24) и Франции (19).