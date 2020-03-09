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В штабе сообщили детали о новых инфицированных коронавирусом в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Все трое заразившихся коронавирусом пациентов, о которых стало известно 9 марта, находятся в удовлетворительном состоянии. Это следует из сообщения оперативного штаба, поступившего в РБК.

В штабе уточнили, что всего в Москве было зафиксировано девять случаев заражения вирусом, при этом одного из пациентов успешно выписали из больницы.

Все пациенты находятся в специальных боксах. У двоих из них заболевание проходит в легкой форме, еще одна пациентка находится в состоянии средней тяжести. Уточняется, что у всех лиц, контактировавших с зараженными, будут взяты пробы на анализ.

Среди заболевших есть семейная пара, которая не посещала работу и не контактировала с большим количеством людей до момента госпитализации, уточнили в штабе. Одна из пациенток ездила в Италию в деловую поездку вместе с коллегами, которые сейчас находятся под наблюдением врачей. Муж пациентки также госпитализирован. Их дети находятся под медицинским наблюдением в обсервационном центре.

В штабе уточняют, что все заболевшие вернулись в Москву из Италии. Они прибыли рейсом SU 2417 Милан — Москва 26 февраля, а также рейсом DP 804 Бергамо — Москва 1 марта. Всем пассажирам этих рейсов рекомендовано не выходить на улицу и вызвать на дом врача или скорую помощь.

Всего в России зафиксировано 20 случаев заражения коронавирусной инфекцией — два у граждан Китая, один у гражданина Италии и 17 случаев у россиян. Из всех зараженных уже выписались из больницы двое граждан Китая и один гражданин России. Также выписаны россияне, которые были эвакуированы с лайнера Diamond Princess, вставшего на карантин у берегов Японии.

Теги: коронавирус, заболевание, новости РБК
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