Глава китайской комиссии спрогнозировал сроки распространения вируса

Пекин, Китай (Фото: Kevin Frayer / Getty Images)

Распространение нового коронавируса будет продолжаться по меньшей мере до июня этого года. Об этом заявил глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, передает Hong Kong Economic Times.

По словам Чжуна Наньшаня, для предотвращения распространения вируса следует усилить санитарный контроль на границах и установить жесткую карантинную политику для приезжих из зарубежных регионов, затронутых эпидемией.

Сейчас более 100 стран сообщили о подтвержденных случаях коронавируса на своих территориях. Общее количество заболевших по всему миру составило более 109 тыс. человек, из них свыше 3,8 тыс. умерли от осложнений, вызванных инфекцией. Больше всего заразившихся в Китае, Южной Корее, Италии и Иране.