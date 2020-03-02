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Мишустин поручил учесть эффект от коронавируса при формировании бюджета

Бюджет на последующие три года должен быть сверстан с учетом не только прежних рисков, но и эффекта, который окажет на мировую экономику распространение коронавируса, заявил премьер
Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Разрабатывать параметры бюджета на 2021–2023 годы необходимо не только с учетом прежних рисков, таких как санкции, но и с учетом влияния, которое оказало распространение коронавируса на мировую экономику. Такое поручение, как сообщает «РИА Новости», дал правительству премьер-министр Михаил Мишустин.

«При формировании ключевых показателей нужно тщательно проанализировать все риски — как прежние, которые были связаны с санкциями, так и возможные новые из-за реакции мировой экономики из-за коронавируса, предусмотреть все меры, чтобы сгладить их влияние и выполнить стоящие перед нами задачи», — сказал глава правительства на оперативном совещании с членами кабмина. Встреча была посвящена началу нового бюджетного цикла.

Мишустин назвал недопустимым объем неизрасходованных бюджетных средств
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Последняя неделя февраля 2020 года ознаменовалась обвалом на основных мировых фондовых площадках, капитализация российского рынка акций по индексу РТС за неделю упала на $27,6 млрд, до $159,7 млрд, или в рублях по индексу Мосбиржи на 1,24 трлн, до 10,78 трлн руб.

Цена нефти марки Brent на бирже в Лондоне упала за неделю на $10 за баррель. В пятницу, 28 февраля, торги шли возле отметки $50 за баррель, причем на короткое время цена впервые за 2,5 года даже опустилась ниже $49, показав снижение на 5,37% за одну торговую сессию.

1 марта президент Владимир Путин заявил, что для российской экономики текущий уровень цен на нефть приемлем. «Хочу подчеркнуть: для российского бюджета, для нашей экономики текущий уровень цен на нефть является приемлемым», — сказал президент и напомнил, что в рамках макроэкономической политики страны в этом году за базовый уровень взяли стоимость нефти Brent $42,4 за баррель.

По мнению министра финансов Антона Силуанова, российский бюджет в состоянии профинансировать все расходы даже при цене на нефть $30 за баррель. «Бюджет наш защищен, резервы созданы. Сейчас мы при цене на нефть даже около $30 за баррель, я фантазирую, мы в течение четырех лет профинансируем спокойно наши расходы», — сказал он.

Обвал цен на нефть резко сократит пополнение национальных резервов России
Экономика

Как ранее писал РБК, обвал цен на нефть привел к тому, что разрыв между ее рыночной стоимостью и планкой отсечения по бюджетному правилу ($42,4 за баррель марки Urals в 2020 году) сократился до минимального значения за время действия последней версии бюджетного правила в России. По действующему с 2018 года бюджетному правилу (переходное правило было введено в 2017 году), все нефтегазовые доходы бюджета сверх установленной цены отсечения (ежегодно индексируется на 2% начиная с $40 в 2017 году) поступают в Фонд национального благосостояния (ФНБ), который выступает суверенной «подушкой безопасности». Дальнейшее снижение нефтяных цен грозит ослаблением рубля и замедлением накопления ФНБ.

В случае если нефтяные котировки упадут ниже $50 за баррель, зависимость рубля от нефти резко усилится, помешать не сможет даже эффект бюджетного правила, отмечали аналитики Sberbank CIB в августе 2019 года. Снижение цен на нефть скажется прежде всего на курсе рубля, рассказала РБК экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец: «Наша оценка чувствительности курса к ценам на нефть — 3% ослабления курса на 10% снижения цены». Если стоимость барреля останется на уровне $52, курс может превысить 68 руб. за доллар, считает она.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Михаил Мишустин, бюджет, санкции
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