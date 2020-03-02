Мишустин поручил учесть эффект от коронавируса при формировании бюджета

Бюджет на последующие три года должен быть сверстан с учетом не только прежних рисков, но и эффекта, который окажет на мировую экономику распространение коронавируса, заявил премьер

Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Разрабатывать параметры бюджета на 2021–2023 годы необходимо не только с учетом прежних рисков, таких как санкции, но и с учетом влияния, которое оказало распространение коронавируса на мировую экономику. Такое поручение, как сообщает «РИА Новости», дал правительству премьер-министр Михаил Мишустин.

«При формировании ключевых показателей нужно тщательно проанализировать все риски — как прежние, которые были связаны с санкциями, так и возможные новые из-за реакции мировой экономики из-за коронавируса, предусмотреть все меры, чтобы сгладить их влияние и выполнить стоящие перед нами задачи», — сказал глава правительства на оперативном совещании с членами кабмина. Встреча была посвящена началу нового бюджетного цикла.

Последняя неделя февраля 2020 года ознаменовалась обвалом на основных мировых фондовых площадках, капитализация российского рынка акций по индексу РТС за неделю упала на $27,6 млрд, до $159,7 млрд, или в рублях по индексу Мосбиржи на 1,24 трлн, до 10,78 трлн руб.

Цена нефти марки Brent на бирже в Лондоне упала за неделю на $10 за баррель. В пятницу, 28 февраля, торги шли возле отметки $50 за баррель, причем на короткое время цена впервые за 2,5 года даже опустилась ниже $49, показав снижение на 5,37% за одну торговую сессию.