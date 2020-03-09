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ВОЗ сообщила об обнаружении коронавируса в более чем 100 странах

Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Более 100 стран по всему миру сообщили о подтвержденных случаях заболевания коронавирусом, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)

По данным организации на 9 марта, 104 стран и территорий оказались затронуты вирусом. Общее количество заболевших по всему миру составило более 109 тыс. человек, из них свыше 3,8 тыс человек скончались.

Число жертв нового коронавируса в Китае превысило 3,1 тыс. человек
Общество

В России, по данным штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, по состоянию на 8 марта зафиксировано 17 случаев заражения: два у граждан Китая, один у гражданина Италии и 14 у россиян. Трое заболевших уже выздоровели и были выписаны из больниц.

Ранее вице-премьер России, глава оперативного штаба Татьяна Голикова заявила, что считает панику вокруг распространения коронавирусной инфекции в стране раздутой.

Теги: ВОЗ, коронавирус
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