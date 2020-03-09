Аналитики допустили максимальное за 11 лет снижение спроса на нефть

Если к концу марта Китай возьмет под контроль вспышку коронавируса, а заболевание все же распространится и в других странах, мировой спрос на нефть может упасть на 90 тыс. барр./сутки, а то и на 730 тыс.

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Из-за распространения нового коронавируса за пределы материкового Китая мировой спрос на нефть в 2020 году впервые за 11 лет может упасть, сообщили эксперты Международного энергетического агентства.

МЭА уменьшило свой прогноз мирового спроса на 2020 год на 1,1 млн барр./сутки. Впервые с 2009 года спрос снизится на 90 тыс. барр./сутки год к году, заключило агентство.

«В первом квартале 2020 года спрос на нефть в Китае упал на 1,8 млн барр./сутки в годовом исчислении, а мировой спрос снизился на 2,5 млн барр./сутки. Мы предполагаем, что спрос на нефть вернется к норме во второй половине 2020 года», — говорится в отчете МЭА.

Однако это лишь базовый прогноз, отметили эксперты. Он предусматривает, что Китай возьмет под контроль вспышку в стране к концу первого квартала, однако коронавирус все-таки распространится во многих других странах, помимо Ирана, Южной Кореи, Японии, Сингапура, США и Европы.

При негативном сценарии, предполагающем дальнейшее распространение эпидемии в мире, мировой спрос на нефть может снизиться на 730 тыс. барр./сутки, отметили эксперты.