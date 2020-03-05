ОПЕК сократит добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки из-за вируса

Министр энергетики России Александр Новак на встрече с представителями картеля не присутствовал. Reuters утверждает, что Москва готова пойти на сокращение

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Члены ОПЕК договорились дополнительно сократить добычу нефти во втором квартале в рамках соглашения ОПЕК+ на 1,5 млн барр. в сутки. Об этом говорится в официальном заявлении картеля, на которое ссылается агентство Reuters.

Сокращение произойдет из-за снижения спроса на нефть на фоне распространения коронавируса.

Собеседники Bloomberg сообщили, что на сокращение добычи, на котором настаивала Саудовская Аравия, должны пойти все члены картеля, а также Россия. При этом министра энергетики России Александра Новака на заседании в четверг не было. Накануне он покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, пообещав вернуться в Вену 6 марта на министерскую встречу. Журналистам он заявил, что отъезд из австрийской столицы был «плановым».

Накануне собеседник агентства «РИА Новости» сообщил, что российская делегация была против дополнительного сокращения добычи нефти во втором квартале, предложив продлить предыдущий вариант соглашения, который предусматривал сокращение на 2,1 млн барр. в день. Однако в среду источники Reuters сообщили, что Россия согласилась обсуждать дополнительное сокращение. В случае согласия Москвы страны, не входящие в ОПЕК, должны будут сократить добычу на 500 тыс. барр.



В начале февраля Москва не поддержала предложение экспертов ОПЕК+ увеличить сокращение добычи на 600 тыс. барр. в сутки. Новак тогда заявил, что нужно какое-то время, чтобы увидеть четкие прогнозы по ситуации с коронавирусом.