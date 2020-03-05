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ОПЕК сократит добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки из-за вируса

Министр энергетики России Александр Новак на встрече с представителями картеля не присутствовал. Reuters утверждает, что Москва готова пойти на сокращение
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Фото: Guang Niu / Getty Images

Члены ОПЕК договорились дополнительно сократить добычу нефти во втором квартале в рамках соглашения ОПЕК+ на 1,5 млн барр. в сутки. Об этом говорится в официальном заявлении картеля, на которое ссылается агентство Reuters.

Сокращение произойдет из-за снижения спроса на нефть на фоне распространения коронавируса.

Собеседники Bloomberg сообщили, что на сокращение добычи, на котором настаивала Саудовская Аравия, должны пойти все члены картеля, а также Россия. При этом министра энергетики России Александра Новака на заседании в четверг не было. Накануне он покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, пообещав вернуться в Вену 6 марта на министерскую встречу. Журналистам он заявил, что отъезд из австрийской столицы был «плановым».

Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+
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Накануне собеседник агентства «РИА Новости» сообщил, что российская делегация была против дополнительного сокращения добычи нефти во втором квартале, предложив продлить предыдущий вариант соглашения, который предусматривал сокращение на 2,1 млн барр. в день. Однако в среду источники Reuters сообщили, что Россия согласилась обсуждать дополнительное сокращение. В случае согласия Москвы страны, не входящие в ОПЕК, должны будут сократить добычу на 500 тыс. барр.

В начале февраля Москва не поддержала предложение экспертов ОПЕК+ увеличить сокращение добычи на 600 тыс. барр. в сутки. Новак тогда заявил, что нужно какое-то время, чтобы увидеть четкие прогнозы по ситуации с коронавирусом.

По состоянию на 15:00 мск баррель Brent стоил $51,03.

Автор: Артем Филипенок
Теги: ОПЕК, Александр Новак, нефть
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