Силуанов оценил дефицит бюджета на уровне 4% ВВП по итогам года

Дефицит российского бюджета в 2020 году составит около 4% ВВП, спрогнозировал министр финансов Антон Силуанов. ВВП России по итогам текущего года снизится менее чем на 4%, оценил он

Антон Силуанов (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Дефицит федерального бюджета по итогам 2020 года составит 4%, заявил министр финансов Антон Силуанов на стратегической сессии Московского финансового форума.

Российская экономика была готова к снижению цен на нефть, но «таких вызовов, когда закрылись целые сектора экономики, когда люди в целях сохранения здоровья были вынуждены не выходить на работу, а быть дома, ограничивая себя в доходах и в потребительских расходах, — такого никто представить не мог», констатировал Силуанов. Для поддержки экономики во время пандемического кризиса Минфину пришлось распечатать резервы и прибегнуть к увеличению госзаимствований.

«Нам пришлось резко увеличить заимствования, нам пришлось прибегнуть к нашей подушке безопасности — Фонду национального благосостояния, нам пришлось и выделять приоритеты среди расходов. Действительно, в этом году у нас дефицит бюджета будет около 4% ВВП, а изначально мы планировали профицит чуть менее 1% ВВП», — сказал глава российского Минфина.

В начале июля заместитель министра финансов Владимир Колычев допускал, что дефицит федерального бюджета в 2020 году может достигнуть 5 трлн руб. (около 5% ВВП). Минфин планирует увеличить общий объем гос заимствований в валовом выражении до 5 трлн руб., а чистое размещение ОФЗ в 2020 году должно составить порядка 4 трлн руб., уточнял он.