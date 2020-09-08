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Силуанов оценил дефицит бюджета на уровне 4% ВВП по итогам года

Дефицит российского бюджета в 2020 году составит около 4% ВВП, спрогнозировал министр финансов Антон Силуанов. ВВП России по итогам текущего года снизится менее чем на 4%, оценил он
Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Дефицит федерального бюджета по итогам 2020 года составит 4%, заявил министр финансов Антон Силуанов на стратегической сессии Московского финансового форума.

Российская экономика была готова к снижению цен на нефть, но «таких вызовов, когда закрылись целые сектора экономики, когда люди в целях сохранения здоровья были вынуждены не выходить на работу, а быть дома, ограничивая себя в доходах и в потребительских расходах, — такого никто представить не мог», констатировал Силуанов. Для поддержки экономики во время пандемического кризиса Минфину пришлось распечатать резервы и прибегнуть к увеличению госзаимствований.

«Нам пришлось резко увеличить заимствования, нам пришлось прибегнуть к нашей подушке безопасности — Фонду национального благосостояния, нам пришлось и выделять приоритеты среди расходов. Действительно, в этом году у нас дефицит бюджета будет около 4% ВВП, а изначально мы планировали профицит чуть менее 1% ВВП», — сказал глава российского Минфина.

В начале июля заместитель министра финансов Владимир Колычев допускал, что дефицит федерального бюджета в 2020 году может достигнуть 5 трлн руб. (около 5% ВВП). Минфин планирует увеличить общий объем гос заимствований в валовом выражении до 5 трлн руб., а чистое размещение ОФЗ в 2020 году должно составить порядка 4 трлн руб., уточнял он.

Минфин решил более чем вдвое увеличить заимствования в 2020 году
Экономика
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Антикризисные меры правительства по поддержке экономики и населения «попали в точку», считает Силуанов. «Ситуация с темпами роста [экономики] у нас одна из самых лучших: если в некоторых странах экономика снижается от 5% и более по сравнению с прошлым годом, мы в этом году видим, что экономика снизится менее 4%, а может быть, даже будут более позитивные фактические данные по экономике», — добавил глава Минфина.

«Мы бюджетом отреагировали на общую ситуацию в экономике. Частный спрос резко просел, и в этот момент нужно было заместить его государственным спросом, но мы видим, что частный спрос начинает восстанавливаться. Соответственно, меры государственной поддержки тоже должны сокращаться», — добавил Силуанов, подчеркнув, что с 2022 года правительство вернется «к стандартным правилам бюджетной политики».

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Минфин уже предложил провести «оптимизацию» на 10% расходов федерального бюджета в 2021–2023 годах в части «незащищенных» статей, а также на 5% уменьшить ассигнования на программу госвооружений. Суммарное сокращение бюджетных расходов в 2021 году составит 1,428 трлн руб., в 2022-м — 1,892 трлн руб., а в 2023 году — 1,364 трлн руб., следует из расчетов Минфина.
 

Автор: Юлия Старостина
Теги: Минфин РФ, Антон Силуанов, дефицит бюджета
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