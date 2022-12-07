Эксперты ЦБ назвали запрет на экспорт нефти новым шоком для экономики

Россия адаптировалась к санкциям после спада во II квартале и шока, вызванного частичной мобилизацией. Но вступившее в силу эмбарго на поставки российской нефти морем и потолок цен на нее могут оказаться новым шоком для экономики

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Потолок цен на российскую нефть и запрет на морской экспорт российской нефти и нефтепродуктов в Европу станет для экономики России новым шоком, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Центробанка. Он опубликован на сайте ЦБ (.pdf). В документе указано, что выводы департамента могут не совпадать с официальной позицией Банка России.

«Из новых экономических шоков, способных в ближайшие месяцы значимо снизить уровень экономической активности, выделяется входящий в силу запрет на морской экспорт российской нефти и нефтепродуктов в Европу и введение потолка цен на российскую нефть», — предупреждают авторы.

В целом уровень экономической активности в России после сильного снижения во втором квартале сейчас сохраняется стабильным, хотя отраслевая динамика остается неоднородной из-за геополитических сдвигов, считают аналитики ЦБ.

Во второй половине октября — ноябре российская экономика преодолела «краткосрочный спад, вызванный частичной мобилизацией», и действие дезинфляционного эффекта на потребительском рынке оказалось непродолжительным. Но в перспективе года-двух ограничения по численности рабочей силы будут оказывать проинфляционное влияние на экономику.

Санкции всегда носят характер шоков — экономических или финансовых, так как из-за них нарушаются цепочки поставок и происходит вынужденное снижение производства; с течением времени происходит адаптация. В то же время ограничения «имеют также продолжительный накопительный эффект», который со временем уменьшает потенциал экономики «через снижение ее производительности и эффективности», особенно в высокотехнологичных отраслях, отмечают эксперты ЦБ.

Потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель и эмбарго ЕС на поставки российской нефти морем вступили в силу 5 декабря. У европейских стран больше недели ушло на согласование потолка цен, Польша и страны Балтии выступали против $65 за баррель, посчитав, что это лишком щедро по отношению к Москве, но в итоге согласились на предел в $60 за баррель.

Вице-премьер Александр Новак заявил 4 декабря, что Россия рассматривает возможные механизмы, которые позволят запретить применение потолка цены. Президент России Владимир Путин неоднократно обещал, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

Нефть и нефтепродукты — ключевой источник экспортной выручки в России, на их долю приходится почти 37% всего товарного экспорта ($180 млрд), по данным ФТС за прошлый год.