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Война санкций ,  
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В МИД заявили о «негласном» росте закупок российского газа

МИД: негласно зарубежные страны наращивают закупки российского газа
Сюжет
Война санкций
В последнее время, пока Европа почти закрыта для энергоносителей из России, зарубежные страны стали негласно закупать больше российского газа, и сжиженного, и трубопроводного, сказал Биричевский. Вырос экспорт в Китай и Индию

Европа остается практически закрытой для российских энергоносителей, однако в последние месяцы прослеживается тенденция, когда зарубежные страны негласно закупают больше российского газа, как сжиженного, так и трубопроводного. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества российского МИДа Дмитрий Биричевский в интервью «Известиям».

«Негласно все больше закупается российского газа, как сжиженного, так и трубопроводного. Нужно охватить другие рынки, где также востребованы наши углеводороды, — это прежде всего рынки Азии», — сказал он.

По словам Биричевского, Россия существенно нарастила экспорт в Китай, и многократно — в Индию. «Заметный интерес» к этой продукции проявляют и другие страны Азии, добавил дипломат.

Однако в этой связи существуют риски, связанные с расчетами, продолжил собеседник издания.

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«Мы сейчас не можем оплачивать предоставленные товары и услуги в «токсичных» для нас валютах, таких как доллар и евро. Переходим на расчет в национальных. Формирование системы безопасных платежных механизмов, альтернативных западным, — это колоссальный вызов, над которым мы активно работаем совместно с Минфином, Центробанком и другими ведомствами», — заключил директор департамента МИДа.

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экспорт газа Европа МИД энергоносители
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