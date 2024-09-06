Мьянма задумалась об обмене риса и масла на нефть и газ из России
Мьянма для противостояния санкционному давлению может перейти на бартерную торговлю с Россией, сообщил ТАСС глава департамента планирования Министерства сельского хозяйства, животноводства и ирригации Мьянмы Чжо Све Лин на ВЭФ.
Он напомнил, что два десятилетия назад Мьянма начала торговать по такому принципу с Китаем, но тогда причин для введения аналогичного механизма в отношениях с Россией не было, ведь в таком вопросе ориентируются на нужды предпринимателей.
«Но сейчас мы можем поставлять сельскохозяйственные продукты вроде риса, масла, сахара и морепродуктов. Мы готовы обменивать эти товары на удобрения, нефть и газ из России», — сказал Чжо Све Лин и отметил влияние международных санкций на торговлю двух стран, а также выразил уверенность в потребности в создании новых механизмов.
Мьянма экспортирует газ, рис, бобовые, морепродукты, древесину, драгоценные или полудрагоценные камни, а также швейные изделия. Страна импортирует металлы, потребительские товары, удобрения и лекарства.
По сведениям Reuters, к бартерным схемам могут перейти Россия и Китай — этот вопрос обсуждается компаниями обеих стран, а две сделки, связанные с сельским хозяйством, ожидаются уже этой осенью. Бартерная торговля позволила бы России и Китаю обойти проблемы с платежами, уменьшить влияние западных регулирующих органов на их двусторонние транзакции и ограничить валютные риски, объяснило агентство. Бартерные сделки между Москвой и Пекином проходили во время СССР, продолжались в 1990-е годы, а позже они прекратились из-за перехода на банковские расчеты.
Трудности с проведением банковских платежей возникли у России из-за действия западных санкций. В декабре прошлого года ограничения ужесточились в связи с указом президента США о вторичных санкциях, в том числе против зарубежных банков, а этим летом механизм был расширен. Китайские государственные банки начали приостанавливать транзакции с Россией, к августу объем зависших платежей составил десятки миллиардов юаней, передавал Reuters.
В бартерных сделках «нет ничего предосудительного», но и необходимости в них нет, сказал в начале сентября глава МИДа Сергей Лавров. С его слов, почти 95% двусторонней торговли обслуживается в рублях и юанях.
В 2022 году делегация талибов («Талибан», террористическая и запрещенная в России организация) предложила России продать примерно 1 млн барр. нефти. «Мы хотели бы также рассмотреть и вариант бартерной торговли, при условии, что у РФ будет потребность в какой-нибудь афганской продукции», — рассказал глава афганского Минпромторга Нуриддин Азизи в интервью «РИА Новости».
Cуд приговорил блогера Александра Шпака к 8 годам
Костин анонсировал строительство «приличной» гостиницы на Камчатке
Путин заявил о реализации проекта, большего, чем в СССР
Рада утвердила нового министра на смену Дмитрию Кулебе
Главные заявления Владимира Путина на ВЭФ. Видео
Путин прокомментировал задержание Дурова
Виталий Мутко оценил сроки выхода «Дом.РФ» на IPO
Минфин оценил итоги обмена активами
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов