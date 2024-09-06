 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
ВЭФ-2024 ,  
0 

Мьянма задумалась об обмене риса и масла на нефть и газ из России

Сюжет
ВЭФ-2024
Сюжет
Война санкций
Мьянма уже торгует по бартеру с Китаем и может перейти на этот принцип с Россией, допустил министр сельского хозяйства Чжо Све Лин. По данным Reuters, Москва планирует провести первые бартерные сделки с Пекином этой осенью
Чжо Све Лин
Чжо Све Лин (Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости)

Мьянма для противостояния санкционному давлению может перейти на бартерную торговлю с Россией, сообщил ТАСС глава департамента планирования Министерства сельского хозяйства, животноводства и ирригации Мьянмы Чжо Све Лин на ВЭФ.

Он напомнил, что два десятилетия назад Мьянма начала торговать по такому принципу с Китаем, но тогда причин для введения аналогичного механизма в отношениях с Россией не было, ведь в таком вопросе ориентируются на нужды предпринимателей.

«Но сейчас мы можем поставлять сельскохозяйственные продукты вроде риса, масла, сахара и морепродуктов. Мы готовы обменивать эти товары на удобрения, нефть и газ из России», — сказал Чжо Све Лин и отметил влияние международных санкций на торговлю двух стран, а также выразил уверенность в потребности в создании новых механизмов.

Мьянма экспортирует газ, рис, бобовые, морепродукты, древесину, драгоценные или полудрагоценные камни, а также швейные изделия. Страна импортирует металлы, потребительские товары, удобрения и лекарства.

Крупнейшая партия Мьянмы попросила помощи России в «борьбе с терроризмом»
Политика
Кхин Йи

По сведениям Reuters, к бартерным схемам могут перейти Россия и Китай — этот вопрос обсуждается компаниями обеих стран, а две сделки, связанные с сельским хозяйством, ожидаются уже этой осенью. Бартерная торговля позволила бы России и Китаю обойти проблемы с платежами, уменьшить влияние западных регулирующих органов на их двусторонние транзакции и ограничить валютные риски, объяснило агентство. Бартерные сделки между Москвой и Пекином проходили во время СССР, продолжались в 1990-е годы, а позже они прекратились из-за перехода на банковские расчеты.

Трудности с проведением банковских платежей возникли у России из-за действия западных санкций. В декабре прошлого года ограничения ужесточились в связи с указом президента США о вторичных санкциях, в том числе против зарубежных банков, а этим летом механизм был расширен. Китайские государственные банки начали приостанавливать транзакции с Россией, к августу объем зависших платежей составил десятки миллиардов юаней, передавал Reuters.

В бартерных сделках «нет ничего предосудительного», но и необходимости в них нет, сказал в начале сентября глава МИДа Сергей Лавров. С его слов, почти 95% двусторонней торговли обслуживается в рублях и юанях.

В 2022 году делегация талибов («Талибан», террористическая и запрещенная в России организация) предложила России продать примерно 1 млн барр. нефти. «Мы хотели бы также рассмотреть и вариант бартерной торговли, при условии, что у РФ будет потребность в какой-нибудь афганской продукции», — рассказал глава афганского Минпромторга Нуриддин Азизи в интервью «РИА Новости».

Cуд приговорил блогера Александра Шпака к 8 годам

Костин анонсировал строительство «приличной» гостиницы на Камчатке

Путин заявил о реализации проекта, большего, чем в СССР

Рада утвердила нового министра на смену Дмитрию Кулебе

Главные заявления Владимира Путина на ВЭФ. Видео

Путин прокомментировал задержание Дурова

Виталий Мутко оценил сроки выхода «Дом.РФ» на IPO

Минфин оценил итоги обмена активами

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Мьянма бартер Китай обход санкций
Материалы по теме
В Мьянме сообщили о захвате повстанцами военной базы рядом с Китаем
Политика
Посол Китая рассказал о планах Си Цзиньпина на саммит БРИКС
Политика
Китай и США не смогли достичь прогресса в обсуждении конфликта на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 сентября
EUR ЦБ: 99,19 (+1,12) Инвестиции, 05 сен, 17:30 Курс доллара на 6 сентября
USD ЦБ: 89,7 (+0,78) Инвестиции, 05 сен, 17:30
«Рухнет автопром — рухнет и Германия». Зачем VW собрался закрывать заводыPro, 08:34
Лавров назвал хамством заявления Киева после визита Путина в МонголиюПолитика, 08:31
Сергей Лавров — РБК: «На планете создалась революционная ситуация»Политика, 08:30
Песков заявил, что министры трудятся на пределе своих возможностейПолитика, 08:24
Фигуранты дела о взятке от экс-главы управления ЛУКОЙЛа признали винуОбщество, 08:20
Как никого не обидеть при планировании наследстваPro, 08:09
МЧС сообщило о полной ликвидации пожара в Тульской областиОбщество, 08:02
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В России стартовали региональные выборы. Что важно знатьПолитика, 08:00
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 07:55
Песков заявил, что военной операцией Россия страхует будущие поколенияПолитика, 07:39
Врио губернатора Тульской области прибыл на место пожара на складеОбщество, 07:34
Страусы и танцплощадки в залог: «кредитные истории» от участников ВЭФБизнес, 07:30
Мьянма задумалась об обмене риса и масла на нефть и газ из РоссииПолитика, 07:23
Песков заявил, что Москва ответит на санкции против «России сегодня»Политика, 07:20