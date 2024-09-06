Мьянма задумалась об обмене риса и масла на нефть и газ из России

Мьянма уже торгует по бартеру с Китаем и может перейти на этот принцип с Россией, допустил министр сельского хозяйства Чжо Све Лин. По данным Reuters, Москва планирует провести первые бартерные сделки с Пекином этой осенью

Чжо Све Лин (Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости)

Мьянма для противостояния санкционному давлению может перейти на бартерную торговлю с Россией, сообщил ТАСС глава департамента планирования Министерства сельского хозяйства, животноводства и ирригации Мьянмы Чжо Све Лин на ВЭФ.

Он напомнил, что два десятилетия назад Мьянма начала торговать по такому принципу с Китаем, но тогда причин для введения аналогичного механизма в отношениях с Россией не было, ведь в таком вопросе ориентируются на нужды предпринимателей.

«Но сейчас мы можем поставлять сельскохозяйственные продукты вроде риса, масла, сахара и морепродуктов. Мы готовы обменивать эти товары на удобрения, нефть и газ из России», — сказал Чжо Све Лин и отметил влияние международных санкций на торговлю двух стран, а также выразил уверенность в потребности в создании новых механизмов.

Мьянма экспортирует газ, рис, бобовые, морепродукты, древесину, драгоценные или полудрагоценные камни, а также швейные изделия. Страна импортирует металлы, потребительские товары, удобрения и лекарства.

По сведениям Reuters, к бартерным схемам могут перейти Россия и Китай — этот вопрос обсуждается компаниями обеих стран, а две сделки, связанные с сельским хозяйством, ожидаются уже этой осенью. Бартерная торговля позволила бы России и Китаю обойти проблемы с платежами, уменьшить влияние западных регулирующих органов на их двусторонние транзакции и ограничить валютные риски, объяснило агентство. Бартерные сделки между Москвой и Пекином проходили во время СССР, продолжались в 1990-е годы, а позже они прекратились из-за перехода на банковские расчеты.

Трудности с проведением банковских платежей возникли у России из-за действия западных санкций. В декабре прошлого года ограничения ужесточились в связи с указом президента США о вторичных санкциях, в том числе против зарубежных банков, а этим летом механизм был расширен. Китайские государственные банки начали приостанавливать транзакции с Россией, к августу объем зависших платежей составил десятки миллиардов юаней, передавал Reuters.

В бартерных сделках «нет ничего предосудительного», но и необходимости в них нет, сказал в начале сентября глава МИДа Сергей Лавров. С его слов, почти 95% двусторонней торговли обслуживается в рублях и юанях.

В 2022 году делегация талибов («Талибан», террористическая и запрещенная в России организация) предложила России продать примерно 1 млн барр. нефти. «Мы хотели бы также рассмотреть и вариант бартерной торговли, при условии, что у РФ будет потребность в какой-нибудь афганской продукции», — рассказал глава афганского Минпромторга Нуриддин Азизи в интервью «РИА Новости».