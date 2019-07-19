Минтруд предсказал рост числа безработных предпенсионеров в полтора раза

Ведомство спрогнозировало увеличение в 2020 году среднемесячного числа людей предпенсионного возраста, официально зарегистрированных в качестве безработных, до 150 тыс. Но вскоре удалило прогноз

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Число предпенсионеров, официально зарегистрированных в качестве безработных, уже в следующем году увеличится в России более чем в полтора раза. Такая информация содержалась в опубликованной Минтрудом в пятницу пояснительной записке к проекту постановления правительства о размере пособий по безработице, сообщает газета «Ведомости». Однако позднее, как отмечает издание, данные из документа были удалены.

По оценке Минтруда, в 2020 году среднемесячное число официально зарегистрированных в качестве безработных предпенсионеров (ими считаются люди, которым до выхода на пенсию осталось пять лет) составит более 150 тыс. человек, что примерно на 63% больше, чем сейчас (92 тыс.). «Ведомости» отмечают, что столь резкое увеличение Минтруд объяснял тем, что предпенсионеры будут активно регистрироваться в качестве безработных. В соответствии с законом для них предусмотрена выплата повышенного пособия по безработице — до 11 280 руб. в месяц.

В настоящее время в подготовленной Минтрудом пояснительной записке сведения о предполагаемой численности безработных предпенсионеров отсутствуют.

РБК направил запрос в Минтруд.

В октябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности для работодателей за отказ в найме работников предпенсионного возраста. Наказанием за такие действия может стать штраф в размере до 200 тыс. руб., а также обязательные работы на срок до 360 часов.