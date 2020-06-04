Опрос выявил категории работников с высоким риском сокращений в кризис

ЦСР выяснил, сотрудники каких отделов чаще попадают под сокращения и другие изменения трудовых отношений из-за кризиса:

28% опрошенных сообщили, что такие решения в их бизнесе не зависели от отделов;

23% компаний ухудшили условия труда сотрудников административно-хозяйственных отделов (секретариат, охрана, уборка), в такой же доле компаний это коснулось отделов производства;

15% респондентов сокращали, снижали зарплаты и переводили на неполный рабочий день обслуживающий персонал, и такая же доля компаний — специалистов по маркетингу и рекламе, финансам и бухгалтерии;

самый безболезненный сегмент — продажи, почти половина (48%) компаний сообщили, что именно отдел продаж не попал под сокращения.

Среди ведущих специалистов риск ухудшения трудового положения выше в кадровых отделах — об изменении трудовых условий с такими сотрудниками сообщили 29% компаний. Среди руководителей низшего звена риск сокращений и урезания зарплат наиболее распространен в маркетинге и рекламе — 19% опрошенных.

«При этом 26%, или каждая пятая компания планирует увеличить расходы на маркетинг и рекламу, эта область будет развиваться и дальше», — отметила руководитель центра социально-экономических исследований ЦСР Лора Накорякова на онлайн-презентации исследования.

Экономия на зарплатах

43% компаний рассчитывают найти опытных специалистов, но за меньшую плату. Больше таких желающих в секторе высоких технологий (70%) и недвижимости и строительстве (67%).

Действительно, в последнее время рынок труда был перегрет по ряду позиций, и распространено мнение, что сейчас люди будут сговорчивее и можно взять опытных специалистов и платить им меньше, рассказала Дементьева. Но бизнес преувеличивают такую возможность, считает она: «За жемчугом нужно нырять. Опытные профессионалы, которые показывают хорошие результаты, как правило, трудоустроены, и работодатель их удерживает. Такой специалист вряд ли захочет менять работу с потерей зарплаты».

Даже в кризис остаются компании, которые ищут новых сотрудников, но не публикуют вакансии, подчеркивает Дементьева: «Потребность в людях, которые приносят результат, есть всегда. Большинство вакансий закрывается по рекомендациям. Поэтому самим специалистам нужно «не полировать» резюме и вешать на сайты, а думать о своей репутации».

Согласно опросу, 51% компаний перевели сотрудников на дистанционный режим.

68% хотят сохранять удаленную работу даже после снятия ограничений: 88% компаний в сфере высоких технологий, 83% компаний в сфере финансов, инвестиций и страховой деятельности, 81% компаний легкой и пищевой промышленности.

Эффект господдержки

72% компаний заявили, что на них не распространяются меры господдержки.

Наиболее востребованы гранты на выплату зарплат. Но только 5% компаний ответили, что они помогут сохранить штат. Субсидии скорее позволят уменьшить количество сокращений. По оценке ЦСР, гранты помогут сохранить примерно 57 тыс. рабочих мест. По оценке Минфина, программа поддержит более 970 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей. Общий объем помощи составит 80 млрд руб.

Бизнес заинтересован в альтернативной поддержке — выплатах в размере средней зарплаты по отрасли, рассказал руководитель направления «Промышленность и энергетика» ЦСР Антон Белоглазов. Такая помощь предприятиям пострадавших отраслей в течение двух месяцев помогла бы сохранить 545 тыс. рабочих мест, оценили в ЦСР.

Согласно опросу, к концу мая доля предприятий, ожидающих сокращений рабочих мест, резко снизилась по сравнению с концом апреля — с 79 до 39%. При этом около половины опрошенных уже сообщили, что приняли меры в сфере трудовых отношений: 47% компаний принудительно отправили работников в оплачиваемый отпуск, 44% перевели работников на неполный рабочий день (с сокращением зарплаты), 40% урезали заработные платы, 38% перевели сотрудников на контракты, 20% компаний уже провели увольнения. В принудительной отправке в неоплачиваемые отпуска признались 17% респондентов.