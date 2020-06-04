Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 июня
USD ЦБ: 69,02 (+0,67) Quote, 16:13
Курс евро на 5 июня
EUR ЦБ: 77,32 (+0,7) Quote, 16:13
Лойс, краш и постирония: словарь поколения Z Совместный проект, 16:43 Власти из-за вспышки COVID-19 ограничили въезд и выезд из Северодвинска Общество, 16:42 Путин поручил найти средства на подключение россиян к газу Общество, 16:40 В Мурманской области смывшая мост река Кола начала подтапливать поселки Общество, 16:39 Опрос выявил категории работников с высоким риском сокращений в кризис Экономика, 16:37 В Оренбургской области вернут в семью изъятых без решения суда детей Общество, 16:32 Комплимент от Гретцки и ужин с Путиным. Кумиры 1990-х — Павел Буре Спорт, 16:21 Летевший из Хабаровска на Чукотку самолет внепланово сел в Якутске Общество, 16:20 Игра наоборот. Дневник трейдера #24 Крипто, 16:17 Минстрой предложил новый стандарт вместо «жилья экономкласса» Общество, 16:17 Путин заявил об улучшении ситуации с COVID-19 в России Политика, 16:12 Как выбрать биржу для торговли криптовалютой. Инструкция для новичка Крипто, 16:11 СМИ узнали о планах «Формулы-1» провести две гонки в Сочи в 2020 году Спорт, 16:11 В Минприроды предрекли 10 лет на восстановление экологии в Норильске Общество, 16:11
Экономика ,  
0 

Опрос выявил категории работников с высоким риском сокращений в кризис

Сотрудники старше 45 лет чаще других подвержены ухудшению трудовых условий — увольнениям, урезанию зарплат, переводу на непоный день, показал опрос ЦСР. В группе риска также молодые сотрудники, младшие специалисты и женщины
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Наиболее высокие риски ухудшения трудовых условий (сокращения зарплаты, принудительная отправка в неоплачиваемый отпуск или перевод на неполный рабочий день и, наконец, увольнения) имеют работники старше 45 лет, специалисты младшего звена, молодые сотрудники и женщины, показал майский опрос ЦСР (результаты есть у РБК). Первая волна увольнений затронула обслуживающий персонал, сотрудников административно-хозяйственных отделов, маркетинга и рекламы.

ЦСР собирал данные путем структурированных и глубинных личных интервью в рамках еженедельного мониторинга настроений бизнеса. В опросе с 25 по 31 мая участвовали 3 тыс. компаний из всех отраслей экономики.

Кого увольняют или сокращают зарплаты чаще

  • Хотя 69% опрошенных компаний заверили, что пол не влияет на решение об ухудшении трудовых условий, в том, что они затрагивают чаще женщин, признались 21% респондентов. 10% компаний сообщили, что мужчин.
  • 40% компаний указали, что не принимают во внимание возраст сотрудников, в то же время 53% компаний сообщили, что ухудшили трудовое положение сотрудников старше 45 лет.
  • 49% компаний изменили трудовые договора с младшими специалистами и вспомогательными рабочими на производстве, 48% — с сотрудниками с опытом работы меньше года.

Эйджизм и сексизм были и раньше, но кризис усугубил эти тенденции, отмечает основатель и руководитель агентства HR4PR Ольга Дементьева. Первая волна сокращений, по ее словам, коснулась должностей, которые дублируют друг друга, в «раздутых отделах» уволили неэффективных людей, которые не выполняли KPI. Эксперт ожидает основную волну сокращений летом и осенью.

Власти предложили особые правила увольнений и простоя во время пандемии
Экономика
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

ЦСР выяснил, сотрудники каких отделов чаще попадают под сокращения и другие изменения трудовых отношений из-за кризиса:

  • 28% опрошенных сообщили, что такие решения в их бизнесе не зависели от отделов;
  • 23% компаний ухудшили условия труда сотрудников административно-хозяйственных отделов (секретариат, охрана, уборка), в такой же доле компаний это коснулось отделов производства;
  • 15% респондентов сокращали, снижали зарплаты и переводили на неполный рабочий день обслуживающий персонал, и такая же доля компаний — специалистов по маркетингу и рекламе, финансам и бухгалтерии;
  • самый безболезненный сегмент — продажи, почти половина (48%) компаний сообщили, что именно отдел продаж не попал под сокращения.

Среди ведущих специалистов риск ухудшения трудового положения выше в кадровых отделах — об изменении трудовых условий с такими сотрудниками сообщили 29% компаний. Среди руководителей низшего звена риск сокращений и урезания зарплат наиболее распространен в маркетинге и рекламе — 19% опрошенных.

«При этом 26%, или каждая пятая компания планирует увеличить расходы на маркетинг и рекламу, эта область будет развиваться и дальше», — отметила руководитель центра социально-экономических исследований ЦСР Лора Накорякова на онлайн-презентации исследования.

Профсоюзы узнали о возможном уменьшении срока уведомления об увольнении
Общество
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Экономия на зарплатах

  • 43% компаний рассчитывают найти опытных специалистов, но за меньшую плату. Больше таких желающих в секторе высоких технологий (70%) и недвижимости и строительстве (67%).

Действительно, в последнее время рынок труда был перегрет по ряду позиций, и распространено мнение, что сейчас люди будут сговорчивее и можно взять опытных специалистов и платить им меньше, рассказала Дементьева. Но бизнес преувеличивают такую возможность, считает она: «За жемчугом нужно нырять. Опытные профессионалы, которые показывают хорошие результаты, как правило, трудоустроены, и работодатель их удерживает. Такой специалист вряд ли захочет менять работу с потерей зарплаты».

Даже в кризис остаются компании, которые ищут новых сотрудников, но не публикуют вакансии, подчеркивает Дементьева: «Потребность в людях, которые приносят результат, есть всегда. Большинство вакансий закрывается по рекомендациям. Поэтому самим специалистам нужно «не полировать» резюме и вешать на сайты, а думать о своей репутации».

  • Согласно опросу, 51% компаний перевели сотрудников на дистанционный режим.
  • 68% хотят сохранять удаленную работу даже после снятия ограничений: 88% компаний в сфере высоких технологий, 83% компаний в сфере финансов, инвестиций и страховой деятельности, 81% компаний легкой и пищевой промышленности.

Эффект господдержки

  • 72% компаний заявили, что на них не распространяются меры господдержки.

Наиболее востребованы гранты на выплату зарплат. Но только 5% компаний ответили, что они помогут сохранить штат. Субсидии скорее позволят уменьшить количество сокращений. По оценке ЦСР, гранты помогут сохранить примерно 57 тыс. рабочих мест. По оценке Минфина, программа поддержит более 970 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей. Общий объем помощи составит 80 млрд руб.

Бизнес заинтересован в альтернативной поддержке — выплатах в размере средней зарплаты по отрасли, рассказал руководитель направления «Промышленность и энергетика» ЦСР Антон Белоглазов. Такая помощь предприятиям пострадавших отраслей в течение двух месяцев помогла бы сохранить 545 тыс. рабочих мест, оценили в ЦСР.

Согласно опросу, к концу мая доля предприятий, ожидающих сокращений рабочих мест, резко снизилась по сравнению с концом апреля — с 79 до 39%. При этом около половины опрошенных уже сообщили, что приняли меры в сфере трудовых отношений: 47% компаний принудительно отправили работников в оплачиваемый отпуск, 44% перевели работников на неполный рабочий день (с сокращением зарплаты), 40% урезали заработные платы, 38% перевели сотрудников на контракты, 20% компаний уже провели увольнения. В принудительной отправке в неоплачиваемые отпуска признались 17% респондентов.

Чтобы сдержать рост увольнений, правительство выдает предприятиям малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей гранты на выплату зарплат в размере 12,1 тыс. руб. (минимальный размер оплаты труда) в мае и июне на каждого сотрудника.

Крупному, среднему, малому бизнесу и ИП из наиболее пострадавших отраслей предлагаются зарплатные кредиты под 0% на полгода и кредиты под 2% с полным списанием вместе с процентами, если предприятие сохранит 90% штата, и списанием 80% при сохранении 80%. 85% таких кредитов будут обеспечены госгарантией.

Автор: Ольга Агеева
Теги: рынок труда, сокращение работников, поиск работы
Материалы по теме
Экономисты описали сценарий «катастрофической» безработицы в России
Экономика
Эксперты допустили рост безработицы в России в 3 раза при жестком кризисе
Экономика
Гранты на зарплаты оказались недоступны для 70% малых и средних компаний
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter