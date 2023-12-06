Bloomberg cообщил о «дыре на $11 млрд» в санкциях на российскую нефть

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

В октябре Россия заработала на продаже нефти $11,3 млрд, следует из подсчетов Bloomberg, основанных на данных российского Минфина. Агентство назвало эту сумму «дырой в нефтяных санкциях» против России.

Это составило 31% от общих доходов бюджета России за месяц и стало самым высоким показателем с мая 2022 года, подчеркнуло агентство.

По данным Bloomberg, за первые девять месяцев 2023 года российский и «теневой флот» перевезли более 70% российских нефтяных грузов, что «позволило Москве сохранять контроль над экспортом и постепенно повышать цены».

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