Генпрокуратура раскрыла число уволенных за утрату доверия чиновников

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 87,1 (+0,37) Инвестиции, 05 апр, 16:05 Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 79,5 (+0,14) Инвестиции, 05 апр, 16:05
Тренер «Спартака» Абаскаль избежал дисквалификации за критику судейства Спорт, 16:24
Квартиры в готовых проектах: дома с инфраструктурой для жизни РБК и ПИК, 16:23
У пассажира в Шереметьево изъяли пантеровых жаб и марципановых тараканов Общество, 16:23
В подмосковном Подольске упал неопознанный беспилотник Общество, 16:22
Банк России не будет «окрашивать» цифровые рубли для их отслеживания Крипто, 16:21
Азербайджан объявил о высылке четверых иранских дипломатов Политика, 16:19
Лукашенко заявил о совместной операции ФСБ и КГБ по задержанию террориста Политика, 16:14
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Что убережет руководителя компании от субсидиарной ответственности Pro, 16:13
Генпрокуратура раскрыла число уволенных за утрату доверия чиновников Экономика, 16:09
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:04
Белгородский губернатор сообщил о сбитом украинском беспилотнике Политика, 16:02
ПСБ подвел итоги первого года работы в Крыму Пресс-релиз, 16:01
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 16:00
В Узбекистане ужесточили наказание за бытовое насилие против женщин Политика, 15:57
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Экономика ,  
0 

Генпрокуратура раскрыла число уволенных за утрату доверия чиновников

Генпрокуратура: за утрату доверия в России за год уволили более 500 чиновников
В прошлом году более 500 чиновников были уволены в связи с утратой доверия из-за коррупционных нарушений, сообщили в Генпрокуратуре. За год коррупция нанесла ущерб на 57 млрд руб., но взыскать в бюджет уже удалось 90 млрд руб.
Фото: Алексей Филиппов / ТАСС
Фото: Алексей Филиппов / ТАСС

За прошедший год в России было выявлено 35 тыс. коррупционных преступлений, ущерб от коррупции составил 56,5 млрд руб. Об этом сообщил заместитель начальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры Аслан Юсуфов в ходе выступления на научно-практической конференции «Развитие антикоррупционного законодательства и комплаенса в новых условиях», проходящей в рамках XXIV Ясинской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества НИУ ВШЭ.

Он также назвал число лиц, допустивших нарушения, связанные с исполнением антикорруцпционных обязанностей, запретов и ограничений: 105 тыс. «За эти нарушения 52 тыс. лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности, более 500 чиновников уволены в связи с утратой доверия. И около 4 тыс. лиц мы выявили среди тех, кто не принял меры для урегулирования конфликта интересов», — рассказал Юсуфов.

По словам представителя Генпрокуратуры, в прошлом году в 1,5 раза (до 2,7 тыс.) возросло число расследованных преступлений в сфере коррупции, связанных с организацией преступного сообщества. «Это говорит о том, что выявляются все более серьезные коррупционные схемы», — отметил он.

При этом «самым результативным направлением деятельности» ведомства стало то, что основной акцент в работе был сделан на возмещении ущерба от коррупции: сумма арестованного имущества, изъятых ценностей, добровольно возмещенного ущерба существенно превышает общий размер ущерба по коррупционным преступлениям, добавил Юсуфов. В частности, сумма арестованного имущества составила 76,6 млрд руб., а изъятых ценностей — 12,7 млрд руб., сообщил он.

«Нами предъявлены иски в рамках уголовного процесса, выявления неподтвержденных доходов, приобретенного имущества — всего в суд направлено свыше 100 заявлений о взыскании имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы. В казну фактически обращено почти 7,5 тыс. объектов имущества общей стоимостью — это что реально поступило в доход — почти 90 млрд руб.», — дал оценку Юсуфов. Всего суды удовлетворили иски на сумму 300 млрд руб., то есть почти третья часть уже поступила в бюджет.

В Генпрокуратуре также указали, что связанные с коррупцией претензии могут предъявляться любой организации вне зависимости от формы и характера деятельности: в прошлом году вопросы возникали даже к юрлицам, где работают менее трех иди даже один сотрудник.

Читайте на РБК Pro
Как сказать руководителю о недовольстве работой и не лишиться ее вовсе
Какие квартиры сейчас покупают в России обладатели сверхкрупных бюджетов
Какие вопросы стоит задавать на переговорах, а какие только все испортят
Tesla начала ценовую войну в Китае. Что будет с рынком электрокаров

В начале этого года Россия из-за санкционного давления отказалась от участия в международной конвенции об уголовной ответственности за коррупцию Совета Европы. В Росфинмониторинге не увидели в этом рисков для противодействия коррупции в стране.

Несколько опросов бизнеса в России в прошлом году показывали рост обеспокоенности бизнеса возможным повышением уровня коррупции на фоне санкций. В частности, треть опрошенных ИНП РАН призывали усилить борьбу с коррупцией в стране. Более половины респондентов исследования Торгово-промышленной палаты РФ «Бизнес-барометр коррупции» отметили, что на уровень коррупции в стране повлияли санкции недружественных стран. В опросе Института экономики роста им. Столыпина на коррупцию пожаловался каждый пятый предприниматель, при этом треть указали на необходимость усиления борьбы с ней.

Авторы
Теги
Инна Деготькова Инна Деготькова
коррупция Генпрокуратура чиновники ущерб
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
Дума денонсировала Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию
Политика
СК попросил арестовать обвиненного в коррупции главу управления ФТС
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter