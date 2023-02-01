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Россия в индексе восприятия коррупции вернулась на позицию 2019 года

Transperency: Россия заняла 137 место в индексе восприятия коррупции

Россия по итогам прошлого года опустилась на одну позицию в индексе восприятия коррупции, составленном организацией Transparency International (российский офис признан Минюстом иноагентом), заняв 137 место из 180 стран, на котором была в 2019 году. Эту строчку разделяют также Мали и Парагвай. По результатам исследований, страны набрали по 26 баллов. 

Максимальное количество баллов означает минимальный уровень восприятия коррупции и, наоборот, минимальное число баллов показывает максимальный уровень. Баллы присуждаются на основании опросов экспертов и предпринимателей, проведенных независимыми организациями по всему миру.

На первое место в рейтинге с результатом в 90 баллов вышла Дания, поднявшись на две позиции. Лидировавшие в 2021 году Финляндия и Новая Зеландия теперь разделили второе место, набрав по 88 баллов.

Последние несколько лет Россия набирает примерно одинаковое количество баллов в индексе, однако ее положение в рейтинге колеблется: так, в 2015 году с 29 баллами страна была на 119-м месте, а год спустя с тем же количеством баллов опустилась сразу на 16 пунктов. В 2020 году Россия делила с Габоном, Малави, Мали и Азербайджаном 129 строчку с теми же 28 баллами.

Среди других стран бывшего СССР самые высокие места в рейтинге заняли оставшиеся на прошлогодних позициях Эстония (14-я) и Латвия (39-я), а также поднявшаяся на одну строчку Литва (33-я). Грузия также поднялась на одну позицию, заняв 41 место, Армения опустилась на три строчки на 63 место. Белоруссия и Молдавия оказались на 91 месте, однако первая опустилась на две строчи, а вторая поднялась на три. Украина с 33 баллами поднялась на одну позицию до 116 места.

На последнее место опустилась Сомали (12 баллов), а аутсайдер прошлого года Южный Судан разделил 178 строчку с Сирией (по 13 баллов).

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