Финразведка не увидела проблем с коррупцией из-за денонсации конвенции

Росфинмониторинг: выход из конвенции Совета Европы не повлияет на борьбу с коррупцией

Денонсация конвенции СЕ «не подрывает международно-правовую основу мер борьбы с коррупцией», а также не влечет отказ от уголовной ответственности за коррупцию, пояснили в Росфинмониторинге

Фото: Владислав Шатило / РБК

Денонсация Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию не окажет значимого влияния на противодействие коррупции в России. Об этом заявили РБК в пресс-службе Росфинмониторинга.

Как отметили в ведомстве, Россия является полноправным государством — участником универсальной Конвенции ООН против коррупции, которая охватывает все вопросы предупреждения и противодействия ей. Росфинмониторинг указал, что денонсация конвенции СЕ «не подрывает международно-правовую основу мер борьбы с коррупцией», имеющих универсальный характер, и антикоррупционную законодательную базу России. Как подчеркнула служба, денонсация документа «тем более не предусматривает отказ от уголовной ответственности за коррупционные преступления».

В отчете ФАТФ (Межправительственная комиссия по финансовому мониторингу) от 2019 года говорилось, что Россия выделила значительные ресурсы для борьбы с коррупцией и предпринимает значительные усилия для решения проблемы, отметили в Росфинмониторинге, подчеркнув, что работа в этом направлении продолжается.

«Денонсация конвенций Совета Европы, по нашему мнению, не окажет значимого влияния на противодействие коррупции в России, учитывая факт того, что компетентные органы государства наделены всеми необходимыми полномочиями для эффективного правоприменения, что подтверждается, как отмечено выше, выводами со стороны ФАТФ», — сказали в пресс-службе.

Проект закона о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию президент Владимир Путин внес в Госдуму в начале января. В пояснительной записке к документу говорилось, что предложение связано с решением Комитета министров Совета Европы прекратить членство России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО). При этом Москва должна продолжать выполнять обязанности, которые вытекают из этого соглашения, а права голоса в группе лишилась, как и права обсуждать доклады организации. Российская сторона сочла такие условия неприемлемыми. 8 февраля законопроект одобрил профильный комитет по международным делам.

В Кремле после этого заявили, что Россия продолжит свою «последовательную многолетнюю деятельность» по борьбе с коррупцией, добавив, что в этой сфере в стране весьма жесткое законодательство.