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В посольстве объяснили выход России из антикоррупционной конвенции

В посольстве России назвали вынужденным выход страны из антикоррупционной конвенции

Россия покидает конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию из-за действий Совета Европы. Об этом заявила Группа по делам Совета Европы при посольстве России во Франции на своей странице в Twitter.

«Россия <...> вынуждена покинуть Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию в связи с незаконными действиями Совета Европы», — говорится в сообщении.

В посольстве заявили об отказе России участвовать в работе каких-либо органов Совета Европы, в случае если полномочия российских представителей будут ограничены».

Не исключена денонсация и других соглашений, добавили в посольстве.

Как пишет ТАСС со ссылкой на Группу государств против коррупции (ГРЕКО), участие России в организации было приостановлено 23 марта 2022 года. В частности, Россия потеряла возможность участвовать в дискуссиях, а также была лишена права голоса.

Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию была подписана в Страсбурге 27 января 1999 года. Москва ратифицировала документ в 2006 году. Подписавшие конвенцию государства на национальном уровне должны принимать меры для запрета подкупа публичных должностных лиц, в том числе иностранных, членов национальных и международных публичных собраний, компаний частного сектора и т.д. Меры по борьбе с этими преступлениями предусматривают, в частности, уголовную ответственность в национальных уголовных кодексах.

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Проект закона о выходе России из соглашения внес в Государственную Думу президент Владимир Путин. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обещал, что выход из соглашения не повлияет на работу по борьбе с коррупцией в России.

Теги
коррупция МИД Владимир Путин Совет Европы ГРЕКО
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Путин внес проект о денонсации конвенции об ответственности за коррупцию
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