В посольстве объяснили выход России из антикоррупционной конвенции
Россия покидает конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию из-за действий Совета Европы. Об этом заявила Группа по делам Совета Европы при посольстве России во Франции на своей странице в Twitter.
«Россия <...> вынуждена покинуть Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию в связи с незаконными действиями Совета Европы», — говорится в сообщении.
В посольстве заявили об отказе России участвовать в работе каких-либо органов Совета Европы, в случае если полномочия российских представителей будут ограничены».
Не исключена денонсация и других соглашений, добавили в посольстве.
Как пишет ТАСС со ссылкой на Группу государств против коррупции (ГРЕКО), участие России в организации было приостановлено 23 марта 2022 года. В частности, Россия потеряла возможность участвовать в дискуссиях, а также была лишена права голоса.
Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию была подписана в Страсбурге 27 января 1999 года. Москва ратифицировала документ в 2006 году. Подписавшие конвенцию государства на национальном уровне должны принимать меры для запрета подкупа публичных должностных лиц, в том числе иностранных, членов национальных и международных публичных собраний, компаний частного сектора и т.д. Меры по борьбе с этими преступлениями предусматривают, в частности, уголовную ответственность в национальных уголовных кодексах.
Проект закона о выходе России из соглашения внес в Государственную Думу президент Владимир Путин. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обещал, что выход из соглашения не повлияет на работу по борьбе с коррупцией в России.