Опрос бизнеса показал недовольство формализмом чиновников и коррупцией

Каждый пятый бизнесмен жалуется на коррупцию, следует из опроса Института экономики роста им. Столыпина. В РСПП между тем отмечают сокращение доли предпринимателей, считающих, что власть относится к ним как «к кошельку»

Фото: Олег Яковлев / РБК

Треть предпринимателей оценивают свой опыт общения с государственными органами как позитивный, еще примерно столько же называют его нейтральным, а почти каждый пятый характеризует его как негативный. Среди помех для ведения дел бизнесмены называют коррупцию, необоснованные требования, волокиту и перевес судебных решений в пользу государства, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом экономики роста им. П.А. Столыпина (есть у РБК).

В опросе, прошедшем с 22 февраля по 3 марта, приняли участие порядка 1,5 тыс. собственников и руководителей фирм из 85 регионов. Большая часть опрошенных представляет малый бизнес (54% — микробизнес, 32% — малый бизнес). Средний бизнес представляют 9,5% респондентов, крупный — 4,5%.

На какие проблемы жалуется бизнес

В целом положительно оценивают свой опыт взаимодействия с государством менее половины опрошенных: позитивным назвали свой опыт 32% респондентов, 15% — поровну позитивным и негативным. 34% предпринимателей сочли свой опыт общения с госорганами нейтральным, а 19% — негативным.

Чаще всего предприниматели жаловались на:

формальное толкование законов и требований (33%);

придирки и необоснованные требования (32%);

волокиту (31%);

сложность и затратность процедур (26%);

недобросовестное отношение чиновников к своим обязанностям (23%);

коррупционные притязания представителей государства (21%).

«Правительство последовательно снижает административную нагрузку на бизнес при соблюдении интересов государства и общества. В результате масштабного пересмотра всей нормативной базы обязательных требований для бизнеса отменено 143 тыс. таких требований в результате проведения «регуляторной гильотины». Ежегодный эффект для бизнеса составляет порядка 200 млрд рублей», — сообщили РБК в пресс-службе правительства в ответ на запрос. В результате внедрения риск-ориентированного подхода количество надзорных проверок по сравнению с репрезентативным 2019 годом, когда было проведено более 1,5 млн проверок, сократилось в прошлом году до примерно 350 тыс., указали там.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на прошедшем 14 марта форуме «Контрольно-надзорная и разрешительная деятельность: новые условия и решения» сообщил, что число бизнесменов, жалующихся на давление контрольно-надзорных органов, снизилось. Во многом это объясняется введенным в 2020 году мораторием на проверки (продлен на 2023 год, распространяется на плановые проверки надзорных органов и контрольные мероприятия. — РБК), заметил он. По мнению Шохина, стоит рассмотреть возможность сделать это ограничение постоянным.

«Важным элементом контрольно-надзорной системы является обратная связь с предпринимателями. Для этого на портале госуслуг действует сервис жалоб на решения контрольных органов. В рамках сервиса жалоб на портале госуслуг была открыта отдельная вкладка, где можно пожаловаться на нарушение моратория [на проверки]. Срок рассмотрения обращения сейчас — одни сутки. Это позволяет жестко контролировать соблюдение моратория», — заявили РБК в правительстве.

На съезде РСПП 16 марта Шохин заявил о повышении качества взаимодействия бизнеса и власти. По данным опроса РСПП, в 2022 году выросла доля предпринимателей, считающих, что власть относится к бизнесу как к младшему партнеру, — с 23 до 35%. Вместе с тем доля тех, кто считает, что власть относится к бизнесу «как к кошельку», сократилась с 41 до 27%.

Шохин также сообщил, что отмечаются некоторые позитивные подвижки в части силового давления на бизнес, однако «существенного прогресса» в этом вопросе пока нет.

Институт экономики роста подчеркивает, что больше всего недовольных — среди владельцев микробизнеса, поэтому на этот сегмент нужно «обратить наибольшее внимание на следующей стадии административного совершенствования процедур взаимодействия».

Среди крупного бизнеса, напротив, больше довольных взаимоотношениями с государством (39% назвали опыт позитивным, 28% — поровну позитивным и негативным). Крупный бизнес взаимодействует с государством чаще: 32% ответили, что сталкиваются с госорганами более шести раз в год.

Что думает бизнес о коррупции

В целом опрос демонстрирует, что бизнес отчасти оценил работу государства по совершенствованию механизмов взаимодействия с бизнесом: половина опрошенных (50,5%) считают, что с государством стало работать проще. Вместе с тем 83% уверены, что процедуры и практики взаимодействия нужно улучшать.

Среди наиболее важных изменений, о которых заявили участники опроса, — усиление борьбы с коррупцией. Так ответили 35% респондентов, больше голосов набрал лишь вариант «повышать компетенции и качество работы сотрудников госорганов» (41%). Это несколько контрастирует с количеством тех, кто отметил данную проблему среди главных (21%), отмечает Институт экономики роста. По мнению экспертов института, это может говорить «о высоком уровне латентной, скрытой коррупции».

Кроме того, респонденты высказались за дальнейшее упрощение процедур, введение реальной, а не формальной ответственности для чиновников, снижение числа требований для бизнеса.

Опрос показал, что меньше всего коррупционные проявления беспокоят крупный бизнес — среди его представителей эту проблему назвали одной из главных лишь 11%. Как поясняет Институт экономики роста, при взаимодействии с госорганами коррупционное давление касается больше малого и микробизнеса, в то время как крупный защищает себя за счет своих развитых юридических структур.

Средний бизнес проблема коррупции волнует сильнее — ее выделили 28% респондентов из этого сегмента.

Как отмечается в материалах Института экономики роста, фактор коррупции на протяжении нескольких лет, по данным разных опросов, то выбывает, то возвращается в число главных препятствий, мешающих ведению бизнеса.

Опрос бизнеса, проведенный Торгово-промышленной палатой в конце прошлого года, показал, что 58% участников опроса столкнулись в 2022 году с коррупцией, что меньше, чем в 2021 году (69%). Вместе с тем более половины респондентов сочли, что ситуация с коррупцией ухудшилась из-за санкций.

Результаты опроса Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, проведенного в конце прошлого года, также говорят о росте обеспокоенности бизнеса возможным повышением уровня коррупции на фоне санкций. Так, 31,5% респондентов на вопрос о необходимых мерах противодействия экономическим санкциям выбрали ответ «Усилить борьбу с коррупцией». Весной 2022 года доля ответивших так составляла 23,3%.

О риске роста уровня коррупции «в колоссальных размерах» на фоне санкционного кризиса предупреждал весной 2022 года полпред правительства в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский. Он объяснял это тем, что «чем крепче и сильнее государство, чем больше у него власти, тем выше уровень коррупции».

Какая часть бизнеса готова судиться с госорганами

Судя по результатам опроса, предприниматели редко оспаривают решения органов власти: 42% респондентов заявили, что не видят для этого оснований, а 23% — что считают себя заведомо проигравшей стороной. Остальные прибегают к оспариванию государственных решений не чаще раза в год (21%), и лишь 13% делают это чаще.

Большей популярностью у бизнеса пользуются возможности досудебного обжалования (их предпочитают 42,6%). В суд обращаются 33,8%, а 23,6% опрошенных сказали, что считают основным способом урегулирования спора «неформальные договоренности с госорганами».

Только 17% респондентов назвали все процедуры разбирательств с государством полностью объективными. О частичной объективности заявили 47%, а 27% уверены, что «система всегда на стороне государства и оспорить ничего невозможно». Около 9% полагают, что Россия по качеству оспаривания ничем не отличается от других стран, однако самих претензий к бизнесу должно стать меньше.

«Главными направлениями совершенствования досудебных процедур является повышение их открытости, так как они происходят внутри госорганов и неподконтрольны независимым наблюдателям, а также расширение самого применения досудебных процедур», — отмечает Институт экономики роста.

Статс-секретарь — замминистра экономического развития Алексей Херсонцев на форуме РСПП, посвященном контрольно-надзорной деятельности, привел в презентации данные опроса РАНХиГС, согласно которому только четверть бизнесменов готовы обжаловать результаты проверок в случае несогласия. Он отметил рост обращений предпринимателей в систему досудебного обжалования. По трети жалоб решения в прошлом году были полностью или частично в пользу заявителя, указал замминистра.

Говоря о судебном обжаловании, респонденты отмечали, что нужно усилить контроль за судами, «где государство «всегда побеждает». Они предлагают обеспечить полную и однозначную мотивировку судебных решений, повысить скорость рассмотрения дел и обязать суды учитывать заключения независимых экспертов.

Другой опрос, проведенный в ноябре 2022 года Институтом экономики роста, рейтинговым агентством «Эксперт РА» и Институтом комплексных стратегических исследований, также демонстрировал серьезную обеспокоенность бизнеса объективностью российских судов. Так, 80% опрошенных тогда заявили, что суды часто имеют «государственный уклон» в спорах между частным бизнесом и государственными структурами. Также предприниматели указывали на «обвинительный уклон» судебной системы в отношении бизнеса.