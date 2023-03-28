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Хинштейн сообщил о вскрытии коррупционной схемы в Росгвардии на ₽400 млн

Депутат Хинштейн: вскрыта масштабная коррупционная схема в Росгвардии на 400 млн руб.
Хинштейн сообщил, что силы собственной безопасности Росгвардии выявили факт поставки некачественного и неисправного вооружения по заведомо завышенным ценам. Ущерб составил 400 млн руб., пока задержан один фигурант
Фото: Алексей Андронов / ТАСС
Фото: Алексей Андронов / ТАСС

Сотрудники СК и ФСБ задержали начальника отдела Морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова в рамках расследования коррупционной схемы в этой федеральной службе, сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн, ранее работавший советником главы Росгвардии.

«Выяснилось, что должностные лица ведомства организовали поставку некачественного и неисправного вооружения по заведомо завышенным ценам. Общий ущерб, нанесенный бюджету, составил почти 400 млн руб.», — сообщил парламентарий.

По данным Хинштейна, Волков — один из фигурантов. Силовики провели обыски у него дома и в квартире и задержали полковника на 48 часов. В его отношении возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Волкову грозит до десяти лет лишения свободы.

На сайте Росгвардии нет информации о «Морском управлении», среди структур перечислены Морские части войск нацгвардии. Сведений об их руководстве нет.

РБК направил запросы в ЦОС ФСБ и ГВСУ СКР и обратился за комментарием к официальному представителю Росгвардии Валерию Грибакину.

Это уже второе за март дело против сотрудников Росгвардии из-за коррупции. 20 марта Хинштейн сообщил об обвинениях против заместителя командующего Центральным округом Росгвардии генерал-майора Вадима Драгомирецкого в получении взяток и превышении полномочий. Он сознался в «систематическом получении откатов» от подрядчика, который занимался реконструкцией одной из воинских частей в Подмосковье.

Следствие установило, что он получил две взятки на общую сумму, превышающую 28 млн руб. Суд постановил арестовать генерала до 4 мая.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Росгвардия Александр Хинштейн коррупция
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