Кудрин оценил замедление роста мировой экономики из-за коронавируса

По словам главы Счетной палаты, реальное влияние вспышки инфекции на глобальную экономику можно будет оценить только через один–два месяца, но международные организации уже прогнозируют снижение темпов примерно на 0,4%

Алексей Кудрин (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Рост мировой экономики из-за распространения нового коронавируса замедлится на 0,4 п.п., однако его реальное влияние можно будет оценить лишь через один–два месяца. Об этом сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает ТАСС.

«По оценкам международных организаций, снижение темпов мирового роста может происходить на 0,4%. Но это, повторю, предварительные данные, поскольку, конечно, ситуация развивается, и, может быть, только в ближайшие месяц-два мы поймем ее реальные параметры», — отметил Кудрин.

По прогнозу аналитиков Bank of America, текущий год станет для мировой экономики худшим со времени окончания глобального экономического кризиса в 2009 году. Они ожидают, что темпы экономического роста в мире по итогам года упадут до 2,8%. К этому в первую очередь приведет замедление экономики Китая из-за вспышки коронавируса.

Эксперты Организации экономического сотрудничества и развития, в свою очередь, допустили замедление мировой экономики в два раза. В их исследовании рассматриваются два варианта развития событий: локализованная вспышка и широкое распространение по Азиатско-Тихоокеанскому региону, Европе и Северной Америке. В первом случае, прогнозируют эксперты, рост мировой экономики затормозится с 2,9% в 2019 году до 2,4% в 2020-м. При втором варианте рост глобального ВВП может упасть на 1,5 п.п., до 1,4–1,5%.