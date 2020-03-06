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Кудрин оценил замедление роста мировой экономики из-за коронавируса

По словам главы Счетной палаты, реальное влияние вспышки инфекции на глобальную экономику можно будет оценить только через один–два месяца, но международные организации уже прогнозируют снижение темпов примерно на 0,4%
Алексей Кудрин (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Рост мировой экономики из-за распространения нового коронавируса замедлится на 0,4 п.п., однако его реальное влияние можно будет оценить лишь через один–два месяца. Об этом сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает ТАСС.

«По оценкам международных организаций, снижение темпов мирового роста может происходить на 0,4%. Но это, повторю, предварительные данные, поскольку, конечно, ситуация развивается, и, может быть, только в ближайшие месяц-два мы поймем ее реальные параметры», — отметил Кудрин.

По прогнозу аналитиков Bank of America, текущий год станет для мировой экономики худшим со времени окончания глобального экономического кризиса в 2009 году. Они ожидают, что темпы экономического роста в мире по итогам года упадут до 2,8%. К этому в первую очередь приведет замедление экономики Китая из-за вспышки коронавируса.

Bank of America предсказал худшие со времен последнего кризиса итоги года
Финансы

Эксперты Организации экономического сотрудничества и развития, в свою очередь, допустили замедление мировой экономики в два раза. В их исследовании рассматриваются два варианта развития событий: локализованная вспышка и широкое распространение по Азиатско-Тихоокеанскому региону, Европе и Северной Америке. В первом случае, прогнозируют эксперты, рост мировой экономики затормозится с 2,9% в 2019 году до 2,4% в 2020-м. При втором варианте рост глобального ВВП может упасть на 1,5 п.п., до 1,4–1,5%.

О том, что распространение коронавирусной инфекции несет угрозу для экономики и работы финансовых рынков, предупредила и глава Европейского Центробанка Кристин Лагард. По ее словам, организация следит за тем, как распространение заболевания влияет на экономическую ситуацию, и готова принять необходимые меры.

Банк России влияние коронавируса на российскую экономику счел минимальным. Первый зампред регулятора Ксения Юдаева пояснила, что хотя на экономическую ситуацию в стране и влияет экономика других государств, однако пока ситуация достаточна стабильная.

Путин заявил о негативном влиянии на экономику из-за коронавируса
Экономика

Президент России Владимир Путин влияние коронавируса на экономику России оценил как негативное. Он отметил, что последняя неделя февраля стала худшей для нефтяного рынка со времен начала мирового экономического кризиса в 2008 году — мировые фондовые рынки показали падение больше чем на 10%. Вдобавок последствия распространения заболевания затрагивают «практически все государства» и всю экономическую систему, поскольку сегодня экономики мира сильно взаимосвязаны и очень зависят друг от друга.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил учесть влияние коронавируса при формировании бюджета на последующие три года, и 5 марта правительство создало специальную комиссию, которая займется мерами по повышению устойчивости российской экономики, в частности в связи со вспышкой COVID-2019.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Алексей Кудрин, коронавирус, мировая экономика, замедление экономики
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Правительство создало комиссию по борьбе с влиянием вируса на экономику
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ЦБ счел минимальным влияние коронавируса на российскую экономику
Финансы
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