Вирус из Китая , 03 мар, 02:22
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Глава ЕЦБ увидела риски для работы финансовых рынков из-за коронавируса
По словам Кристин Лагард, организация готова принять меры, чтобы противодействовать влиянию, которое распространение инфекции оказывает на экономику
Кристин Лагард
Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 создает риски для экономических перспектив и работы финансовых рынков. Об этом говорится в заявлении главы Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард, опубликованном на сайте организации.
ЕЦБ следит за событиями и тем, как они влияют на экономику, среднесрочную инфляцию и направление кредитно-денежной политики организации заявила Лагард. «Мы готовы принять надлежащие и целенаправленные меры, если это необходимо и соразмерно соответствующим рискам», — добавила она.
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