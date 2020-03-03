Глава ЕЦБ увидела риски для работы финансовых рынков из-за коронавируса

По словам Кристин Лагард, организация готова принять меры, чтобы противодействовать влиянию, которое распространение инфекции оказывает на экономику

Кристин Лагард (Фото: Jean-Franรงois Badias / AP)

Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 создает риски для экономических перспектив и работы финансовых рынков. Об этом говорится в заявлении главы Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард, опубликованном на сайте организации.

ЕЦБ следит за событиями и тем, как они влияют на экономику, среднесрочную инфляцию и направление кредитно-денежной политики организации заявила Лагард. «Мы готовы принять надлежащие и целенаправленные меры, если это необходимо и соразмерно соответствующим рискам», — добавила она.

Материал дополняется