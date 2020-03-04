Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 марта
USD ЦБ: 66,08 (-0,37) Quote, 12:23
Курс евро на 5 марта
EUR ЦБ: 73,74 (-0,2) Quote, 12:23
Роскомндазор начал блокировать фейки в соцсетях о коронавирусе Общество, 15:44 Новый глава ВФЛА заявил о старте восстановления организации в IAAF Спорт, 15:39 Эрдоган попросил у Трампа боеприпасы для операции в Идлибе Политика, 15:25 В Подмосковье уволили воспитателя отравившихся детей Общество, 15:21 Как заразить сотрудников идеей инноваций Pro, 15:14 IIHF допустила отмену чемпионата мира по хоккею из-за коронавируса Спорт, 15:14 ЦБ счел минимальным влияние коронавируса на российскую экономику Финансы, 15:12 Глава Coinbase назвал причины для инвестирования в биткоин Крипто, 14:56 Голикова сообщила Путину о поправках об ограничении цен на лекарства Общество, 14:51 МСП Банк профинансировал строительство молочной фермы в Красноярском крае Пресс-релиз, 14:45 Минобороны сообщило о попытке применения террористами химоружия в Идлибе Общество, 14:39 Глава «Нафтогаза» сообщил о попытках «похоронить» «Северный поток-2» Общество, 14:29 Свадьбы и гаечные ключи: что поможет продвинуться на ювелирном рынке Pro, 14:29 РЭЦ разработал систему подбора маркетплейсов для экспортеров Пресс-релиз, 14:19
Вирус из Китая ,  
0 

ЦБ счел минимальным влияние коронавируса на российскую экономику

Банк России готов применять все инструменты для снижения влияния вспышки COVID-19 на экономику, но пока считает его низким, заявила первый зампред регулятора Ксения Юдаева
Многопрофильный медицинский центр «Новомосковский», куда госпитализируют пациентов с подозрением на коронавирус COVID-19 (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Влияние новой инфекции на российскую экономику минимально, но Центральный банк может применить «все инструменты», если его понадобится снизить. Об этом журналистам заявила первый зампред регулятора Ксения Юдаева, передает «РИА Новости».

«Много вопросов поступило в связи с коронавирусом. В связи с этим хотелось бы сказать следующее: прямое влияние на нашу экономику минимальное, есть косвенное влияние через изменение ситуации в других странах, но в целом, если оценивать ситуацию с экономикой, с финансовыми рынками, на сегодняшний день она достаточна стабильная, но требует постоянного наблюдения, взвешенности в принятии решений», — отметила Юдаева.

ЦБ в случае необходимости готов задействовать все, чтобы поддержать финансовую стабильность: «Что касается финансовой стабильности, то все инструменты у нас есть — инструменты быстрого реагирования давно разработаны, неоднократно раньше использовались, и мы, безусловно, готовы при необходимости задействовать те, которые будут нужны».

ФРС США из-за коронавируса впервые с 2008 года внепланово снизила ставку
Финансы

3 марта Федеральная резервная система США на внеплановом заседании снизила процентную ставку сразу на 0,5 п.п., до 1–1,25%. ФРС пошла на экстренные меры впервые с октября 2008 года, когда применяла их в связи с глобальным финансовым кризисом. Регулятор объяснил свое решение распространением коронавирусной инфекции COVID-19, которое создает дополнительные риски для экономической активности.

Очередное заседание ФРС запланировано на 18 марта, через два дня решение о ключевой ставке будет принимать Банк России. Аналитики, опрошенные РБК, считают, что ЦБ не будет принимать внеплановых экстренных решений по денежно-кредитной политике, однако меры ФРС могут стать для него дополнительным аргументом в пользу снижения ключевой ставки.

Обвал на рынках из-за коронавируса. Что важно знать
Финансы

Россия уже ощутила на себе влияние вспышки коронавируса, говорил РБК министр финансов Антон Силуанов, в частности из-за снижения турпотока из Китая. Сейчас таможня ежедневно теряет около 1 млрд руб. из-за снижения товарооборота с КНР.

Российские рынки из-за распространения коронавируса на прошлой неделе падали вслед за мировыми, но в начале этой недели частично отыграли падение.

Автор: Антон Фейнберг
Теги: Ксения Юдаева, Центробанк, коронавирус
Материалы по теме
«Газпром» отменил зарубежные командировки сотрудников из-за коронавируса
Бизнес
В Кремле сообщили о принятых мерах по защите Путина от коронавируса
Общество
Эксперты назвали наименее уязвимую для коронавируса категорию людей
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter