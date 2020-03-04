ЦБ счел минимальным влияние коронавируса на российскую экономику

Банк России готов применять все инструменты для снижения влияния вспышки COVID-19 на экономику, но пока считает его низким, заявила первый зампред регулятора Ксения Юдаева

Многопрофильный медицинский центр «Новомосковский», куда госпитализируют пациентов с подозрением на коронавирус COVID-19 (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Влияние новой инфекции на российскую экономику минимально, но Центральный банк может применить «все инструменты», если его понадобится снизить. Об этом журналистам заявила первый зампред регулятора Ксения Юдаева, передает «РИА Новости».

«Много вопросов поступило в связи с коронавирусом. В связи с этим хотелось бы сказать следующее: прямое влияние на нашу экономику минимальное, есть косвенное влияние через изменение ситуации в других странах, но в целом, если оценивать ситуацию с экономикой, с финансовыми рынками, на сегодняшний день она достаточна стабильная, но требует постоянного наблюдения, взвешенности в принятии решений», — отметила Юдаева.

ЦБ в случае необходимости готов задействовать все, чтобы поддержать финансовую стабильность: «Что касается финансовой стабильности, то все инструменты у нас есть — инструменты быстрого реагирования давно разработаны, неоднократно раньше использовались, и мы, безусловно, готовы при необходимости задействовать те, которые будут нужны».

3 марта Федеральная резервная система США на внеплановом заседании снизила процентную ставку сразу на 0,5 п.п., до 1–1,25%. ФРС пошла на экстренные меры впервые с октября 2008 года, когда применяла их в связи с глобальным финансовым кризисом. Регулятор объяснил свое решение распространением коронавирусной инфекции COVID-19, которое создает дополнительные риски для экономической активности.