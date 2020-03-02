Эксперты допустили спад роста мировой экономики вдвое из-за коронавируса

Однако негативный сценарий (который ОЭСР называет сценарием «домино») предполагает более широкое, чем сейчас, распространение коронавируса в Азиатско-Тихоокеанском регионе и основных развитых экономиках Северного полушария. В этом случае эпидемия так или иначе охватит страны, на которые приходится более 70% мирового ВВП (по паритету покупательной способности).
В негативном сценарии:
- внутренний спрос в большинстве азиатских экономик, включая Японию и Южную Корею, и личное потребление в развитых западных экономиках уменьшаются на 2% относительно базового сценария во втором-третьем кварталах 2020 года;
- глобальные индексы акций и цены на непродовольственные сырьевые товары понижаются на 20% относительно базового сценария в первых трех кварталах 2020 года;
- глобальная премия за риск (стоимость привлечения капитала для бизнеса относительно доходности безрисковых казначейских бумаг США) возрастает на 50 б.п. в 2020 году.
В этом сценарии шоки будут растворяться постепенно в течение 2020–2021 годов. Первоначально негативные экономические эффекты будут сосредоточены в Китае, но постепенно будут распространяться на остальную Азию, Европу и Северную Америку.
Нестандартные меры центробанков
Основной удар по экономическому росту будет нанесен за счет сокращения спроса в затронутых странах. Оборот глобальной торговли сократится на 3,75% в 2020 году — в первую очередь из-за нарушения регулярных цепочек поставок между Китаем и США, Евросоюзом, Японией и т.д. Из-за снижения спроса в странах ОЭСР проявятся эффекты дефляции (более медленный рост цен) и центробанки будут вынуждены снизить ключевые процентные ставки в среднем на 1 п.п. в 2020 году. «Потеря доверия» на рынках приведет к финансовому стрессу: могут участиться корпоративные дефолты по кредитам.
В случае масштабного негативного шока «повысится вероятность того, что несколько центральных банков могут дойти до нулевого предела процентной ставки, в том числе в Австралии, Южной Корее и Великобритании», считает ОЭСР. Тогда эти центробанки должны будут прибегнуть к «нестандартным» мерам денежно-кредитной политики, рассуждают экономисты. Под нестандартными мерами обычно подразумевается так называемое количественное смягчение (QE), которое уже было опробовано после глобального финансового кризиса 2008 года. Но в последнее время различные экономисты обсуждают и такие нетрадиционные и пока не предпринимавшиеся меры, как прямые вливания ликвидности центробанками в домохозяйства (разновидность «вертолетных денег»).
Российские власти сейчас тоже пересматривают свои экономические сценарии из-за коронавируса. Минэкономразвития к 9 апреля представит новые сценарные условия макропрогноза с учетом влияния эпидемии на мировую экономику, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. «Сейчас мы понимаем, что последствия (для темпов роста мировой экономики. — РБК) будут более глубокими. В то же время четких прогнозов развития эпидемиологической ситуации никто дать не может», — заметил он на заседании бюджетного комитета в Госдуме 2 марта. Пока официальный прогноз роста ВВП составляет 1,9% на 2020 год.
Первый зампред Банка России Ксения Юдаева в понедельник также заявила, что Центробанк предлагает перенести на полгода срок перечисления в федеральный бюджет денег из ФНБ, которые Банк России получит за продажу Сбербанка правительству, из-за повышенной волатильности на финансовых рынках.