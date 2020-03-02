Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 марта
USD ЦБ: 66,33 (-0,66) Quote, 13:01
Курс евро на 3 марта
EUR ЦБ: 73,42 (-0,31) Quote, 13:01
Депутат Рады пожалел о невозможности сбросить на Москву атомную бомбу Общество, 20:42 Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституцию Экономика, 20:41 США сняли санкции с компаний Эдуарда Худайнатова Бизнес, 20:30 Бывший глава «Дом.РФ» Плутник возглавил новую «внучку» ВЭБ Экономика, 20:27 IPO недели: GFL Environmental планирует привлечь на бирже $1,5 млрд Quote, 20:15 Собянин сообщил о госпитализации в Москве 24 человек из-за коронавируса Общество, 20:05 СМИ узнали о выплате «Роснефтью» $250 млн за сделку в Курдистане Бизнес, 19:50 Мхитарян сообщил об отказе от перехода в «Спартак» и «Анжи» из-за мечты Спорт, 19:45 Российская военная полиция вошла в город на востоке Идлиба Политика, 19:37 Эксперты допустили спад роста мировой экономики вдвое из-за коронавируса Экономика, 19:34 Экс-министр спорта Колобков устроился на работу в «Газпром нефть» Политика, 19:28 Совладелец HeadHunter вышел из радиобизнеса Ивана Таврина Технологии и медиа, 19:19 Путин внес упоминающую Бога поправку в законопроект о Конституции Общество, 19:16 Власти Германии впервые признали биткоин финансовым инструментом Крипто, 19:02
Вирус из Китая ,  
0 

Эксперты допустили спад роста мировой экономики вдвое из-за коронавируса

Рост мировой экономики в 2020 году может замедлиться в два раза в сценарии более обширного, глобального распространения коронавируса. С таким предупреждением выступила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
Фото: Роман Пилипей / ТАСС

Эпидемия коронавируса (COVID-19) может обрушить темпы роста глобальной экономики в 2020 году в два раза, до 1,4–1,5%, предупредила в понедельник Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В докладе с новыми оценками перспектив глобальной экономики (.pdf) «Коронавирус: мировая экономика под риском» ОЭСР описывает два сценария развития ситуации с коронавирусом: локализованная вспышка и более интенсивное и продолжительное распространение по Азиатско-Тихоокеанскому региону, Европе и Северной Америке. В первом случае мировой экономический рост затормозится с 2,9% в 2019 году до 2,4% в 2020-м. Во втором случае рост глобального ВВП может обрушиться на 1,5 п.п. — до 1,4–1,5%.

Даже в базовом сценарии, при котором вирус остается сконцентрирован преимущественно в Китае, рост мировой экономики в 2020 году (2,4%) окажется самым низким с 2009 года, по данным ОЭСР. В 2009 году глобальный ВВП снижался в последний раз с начала 1970-х годов — на 0,5%, после чего рос ежегодно в среднем более чем на 3%.

Китайский коронавирус. Самое актуальное на 2 марта
Общество

В базовом сценарии шоки в виде сокращения внутреннего спроса в Китае и Гонконге и снижения мировых фондовых индексов и цен на непродовольственное сырье «постепенно сходят на нет к началу 2021 года».

Эффект домино

Однако негативный сценарий (который ОЭСР называет сценарием «домино») предполагает более широкое, чем сейчас, распространение коронавируса в Азиатско-Тихоокеанском регионе и основных развитых экономиках Северного полушария. В этом случае эпидемия так или иначе охватит страны, на которые приходится более 70% мирового ВВП (по паритету покупательной способности).

В негативном сценарии:

  • внутренний спрос в большинстве азиатских экономик, включая Японию и Южную Корею, и личное потребление в развитых западных экономиках уменьшаются на 2% относительно базового сценария во втором-третьем кварталах 2020 года;
  • глобальные индексы акций и цены на непродовольственные сырьевые товары понижаются на 20% относительно базового сценария в первых трех кварталах 2020 года;
  • глобальная премия за риск (стоимость привлечения капитала для бизнеса относительно доходности безрисковых казначейских бумаг США) возрастает на 50 б.п. в 2020 году.

В этом сценарии шоки будут растворяться постепенно в течение 2020–2021 годов. Первоначально негативные экономические эффекты будут сосредоточены в Китае, но постепенно будут распространяться на остальную Азию, Европу и Северную Америку.

Нестандартные меры центробанков

Основной удар по экономическому росту будет нанесен за счет сокращения спроса в затронутых странах. Оборот глобальной торговли сократится на 3,75% в 2020 году — в первую очередь из-за нарушения регулярных цепочек поставок между Китаем и США, Евросоюзом, Японией и т.д. Из-за снижения спроса в странах ОЭСР проявятся эффекты дефляции (более медленный рост цен) и центробанки будут вынуждены снизить ключевые процентные ставки в среднем на 1 п.п. в 2020 году. «Потеря доверия» на рынках приведет к финансовому стрессу: могут участиться корпоративные дефолты по кредитам.

Падение акций из-за коронавируса стало рекордным с «черного понедельника»
Финансы

В случае масштабного негативного шока «повысится вероятность того, что несколько центральных банков могут дойти до нулевого предела процентной ставки, в том числе в Австралии, Южной Корее и Великобритании», считает ОЭСР. Тогда эти центробанки должны будут прибегнуть к «нестандартным» мерам денежно-кредитной политики, рассуждают экономисты. Под нестандартными мерами обычно подразумевается так называемое количественное смягчение (QE), которое уже было опробовано после глобального финансового кризиса 2008 года. Но в последнее время различные экономисты обсуждают и такие нетрадиционные и пока не предпринимавшиеся меры, как прямые вливания ликвидности центробанками в домохозяйства (разновидность «вертолетных денег»).

Российские власти сейчас тоже пересматривают свои экономические сценарии из-за коронавируса. Минэкономразвития к 9 апреля представит новые сценарные условия макропрогноза с учетом влияния эпидемии на мировую экономику, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. «Сейчас мы понимаем, что последствия (для темпов роста мировой экономики. — РБК) будут более глубокими. В то же время четких прогнозов развития эпидемиологической ситуации никто дать не может», — заметил он на заседании бюджетного комитета в Госдуме 2 марта. Пока официальный прогноз роста ВВП составляет 1,9% на 2020 год.

Первый зампред Банка России Ксения Юдаева в понедельник также заявила, что Центробанк предлагает перенести на полгода срок перечисления в федеральный бюджет денег из ФНБ, которые Банк России получит за продажу Сбербанка правительству, из-за повышенной волатильности на финансовых рынках.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: коронавирус, эпидемия, ОЭСР, глобальная экономика
Материалы по теме
МЭР сообщило о превзошедших ожидания последствиях коронавируса
Политика
Китайский коронавирус. Самое актуальное на 2 марта
Общество
Аналитики оценили потери мирового ВВП от коронавируса в $1 трлн
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter