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Bank of America предсказал худшие со времен последнего кризиса итоги года

По мнению аналитиков банка, 2020 год станет для мировой экономики наихудшим со времени окончания глобального экономического кризиса в 2009 году. Одна из главных угроз — новый коронавирус
Фото: Kin Cheung / AP

Для мировой экономики 2020 год станет наихудшим со времени окончания последнего глобального экономического кризиса в 2009 году, пишет Business Insider со ссылкой на выводы экспертов Bank of America.

Темпы экономического роста в мире упадут по итогам года до 2,8%, хотя за прошедшее с 2009 года десятилетие мировая экономика постоянно росла с темпами, превышающими 3%. Одна из главных причин — замедление китайской экономики в связи с эпидемией коронавируса. «Темпы роста были слабыми еще до коронавирусного шока. Однако агрессивные карантинные меры Китая из-за вируса указывают на очень слабый для страны первый квартал», — цитирует издание выводы экономиста Bank of America Адитья Бхаве.

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Прогноз по росту китайской экономики в 2020 году также понижен: вместо ожидавшихся ранее 5,6% сейчас его оценивают в 5,2%. «Продолжительная дестабилизация в Китае повредит глобальным цепочкам поставок. Слабые туристические потоки станут еще одним «встречным ветром» для Азии. Кроме того, ограниченные вспышки [заболевания], подобные той, что произошла в Италии, возможны во многих странах, а это приведет к усилению карантина и потере доверия», — считает Бхаве.

Наряду с распространением инфекции на рост глобальной экономики негативно повлияют как американо-китайская торговая война, так и неопределенность в связи с предстоящими выборами президента США., уточнил он. Тем не менее о рецессии или стагнации в мировой экономике речь не идет, считают аналитики Bank of America.

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22 февраля директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева также предсказала замедление экономического роста в мире. В январе МВФ предполагал, что мировая экономика в 2020 году вырастет на 3,3%. По новому базовому сценарию, если распространение болезни прекратится в ближайшее время и китайская экономика вернется к своему нормальному состоянию уже во втором квартале, экономический рост составит по итогам года 3,2%.

«Но мы рассматриваем и самые худшие сценарии, при которых вирус продолжит распространяться по всему миру, что неизбежно скажется на экономической составляющей», — предупредила Георгиева.

По оценке аналитического центра Oxford Economics, потери мирового ВВП от распространения нового типа коронавируса могут составить $1,1 трлн в 2020 году.

В четверг, 27 февраля, после непрерывного падения в течение пяти дней цена нефти марки Brent на Лондонской бирже опустилась ниже уровня $51 за баррель. За день нефть подешевела на 5%. На таких уровнях котировки Brent находились последний раз 26 декабря 2018 года. По мнению ведущего аналитика «Открытие Брокер» Андрея Кочеткова, на участников торгов беспокоят риски экономического спада на фоне карантинных и иных мероприятий по борьбе с распространением COVID-19, а также перспектива снижения спроса на углеводороды не только в Китае, но и в США.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: мировая экономика, кризис, коронавирус
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