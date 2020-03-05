Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 66,19 (+0,11) Quote, 05 мар, 12:28
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 73,68 (-0,05) Quote, 05 мар, 12:28
Путин поручил дополнить УК по нарушениям при голосовании по Конституции Политика, 01:03 Минобороны организовало группы вирусологов для борьбы с коронавирусом Общество, 00:45 Путин попросил депутатов Думы «не перегружать» Конституцию Политика, 00:30 Президент Палестины объявил режим ЧС из-за распространения коронавируса Общество, 00:27 В Британии умер первый зараженный новым коронавирусом Общество, 00:10 Эксперты отнесли 38 российских банков к группе риска Финансы, 00:00 Секретный экспорт России составил более $55 млрд Экономика, 00:00 В правительстве утвердили структуру и численность аппарата Политика, 05 мар, 23:49 Правительство создало комиссию по борьбе с влиянием вируса на экономику Экономика, 05 мар, 23:39 Число жертв коронавируса в Италии выросло до 148 человек Общество, 05 мар, 23:27 В ЕМГ ответили на информацию об увольнении сотрудников за симптомы ОРВИ Общество, 05 мар, 23:09 Новые меры в Москве по борьбе с коронавирусом. Главное Общество, 05 мар, 23:03 Элизабет Уоррен снялась с президентской гонки в США Политика, 05 мар, 22:41 Власти Петербурга поддержали решение об отмене ПМЭФ из-за коронавируса Экономика, 05 мар, 22:24
Вирус из Китая ,  
0 

Правительство создало комиссию по борьбе с влиянием вируса на экономику

Ее возглавит первый вице-премьер Андрей Белоусов. Комиссия будет взаимодействовать с научными, общественными организациями и бизнес-сообществом для повышения устойчивости экономики, в том числе из-за последствий от коронавируса
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Правительство создало комиссию, которая займется мерами по повышению устойчивости российской экономики, в том числе в связи с влиянием нового коронавируса. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Комиссию возглавит первый вице-премьер Андрей Белоусов. Согласно постановлению правительства от 5 марта, она будет координировать работу с исполнительными органами власти и взаимодействовать с научными, а также общественными организациями, бизнес-сообществом при разработке и реализации мер для повышения «устойчивости развития финансового сектора и отдельных отраслей экономики, в том числе связанных с распространением коронавирусной инфекции».

Путин заявил о негативном влиянии на экономику из-за коронавируса
Экономика

Президент Владимир Путин 1 марта говорил, что из-за распространения коронавируса в экономике уже наблюдаются негативные последствия, а прошедшая неделя стала худшей для нефтяного рынка с 2008 года, когда начался мировой экономический кризис. Президент отметил, что мировые фондовые рынки показали падение больше чем на 10%. В пятницу, 28 февраля, при закрытии торгов баррель марки Brent стоил $50. В начале этой недели цена выросла до $52, однако к четвергу, 5 марта, снова упала до $50 за баррель. Аналитики Citi предполагали, что на фоне распространения коронавируса рост российского ВВП может сократиться на 0,28 п.п. (до 1,72%, прогноз Citi по приросту ВВП России в 2020 году — 2%).

Новая комиссия правительства — не единственный орган, который будет работать на поддержание экономики в России. В феврале правительство и Центробанк договорились создать механизм консультаций в режиме онлайн для поддержания макроэкономической стабильности. Как отмечал тогда Белоусов, из-за «серьезного вливания денег в экономику» и рисков разгона инфляции для поддержки макроэкономического равновесия нужна совместная работа правительства и ЦБ.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: коронавирус, экономика, правительство России
Материалы по теме
Новые меры в Москве по борьбе с коронавирусом. Главное
Общество
Власти Петербурга поддержали решение об отмене ПМЭФ из-за коронавируса
Экономика
Белоусов заявил об отмене ПМЭФ из-за коронавируса
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter