Правительство создало комиссию по борьбе с влиянием вируса на экономику

Ее возглавит первый вице-премьер Андрей Белоусов. Комиссия будет взаимодействовать с научными, общественными организациями и бизнес-сообществом для повышения устойчивости экономики, в том числе из-за последствий от коронавируса

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Правительство создало комиссию, которая займется мерами по повышению устойчивости российской экономики, в том числе в связи с влиянием нового коронавируса. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Комиссию возглавит первый вице-премьер Андрей Белоусов. Согласно постановлению правительства от 5 марта, она будет координировать работу с исполнительными органами власти и взаимодействовать с научными, а также общественными организациями, бизнес-сообществом при разработке и реализации мер для повышения «устойчивости развития финансового сектора и отдельных отраслей экономики, в том числе связанных с распространением коронавирусной инфекции».

Президент Владимир Путин 1 марта говорил, что из-за распространения коронавируса в экономике уже наблюдаются негативные последствия, а прошедшая неделя стала худшей для нефтяного рынка с 2008 года, когда начался мировой экономический кризис. Президент отметил, что мировые фондовые рынки показали падение больше чем на 10%. В пятницу, 28 февраля, при закрытии торгов баррель марки Brent стоил $50. В начале этой недели цена выросла до $52, однако к четвергу, 5 марта, снова упала до $50 за баррель. Аналитики Citi предполагали, что на фоне распространения коронавируса рост российского ВВП может сократиться на 0,28 п.п. (до 1,72%, прогноз Citi по приросту ВВП России в 2020 году — 2%).

Новая комиссия правительства — не единственный орган, который будет работать на поддержание экономики в России. В феврале правительство и Центробанк договорились создать механизм консультаций в режиме онлайн для поддержания макроэкономической стабильности. Как отмечал тогда Белоусов, из-за «серьезного вливания денег в экономику» и рисков разгона инфляции для поддержки макроэкономического равновесия нужна совместная работа правительства и ЦБ.