Минфин установит новый рекорд по закупкам валюты

В октябре объем полученных нефтегазовых доходов превысил прогноз на 12 млрд руб. А в ноябре ожидаемый объем составит более 500 млрд руб., сообщили в ведомстве

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Министерство финансов направит с 8 ноября по 6 декабря на покупку иностранной валюты 525,8 млрд руб., говорится в сообщении ведомства. Ежедневно Минфин планирует закупать валюту на сумму 25 млрд руб.

В ведомстве ожидают, что в ноябре объем дополнительных доходов бюджета от нефти и газа составит 513,8 млрд руб. В октябре бюджет уже получил на 12 млрд руб. больше нефтегазовых доходов, чем предполагалось, также говорится в сообщении.

Это новый рекорд по объему закупки валюты. Предыдущий был установлен месяц назад и составил 475 млрд руб. В сентябре ведомство купило валюту на 427 млрд руб.

Валюту для Минфина ежедневно закупал Центробанк на открытом рынке в рамках бюджетного правила. Но из-за падения курса рубля в конце августа ЦБ решил приостановить такие закупки. Сначала регулятор собирался отказаться от закупок только на месяц, но затем решил не приобретать валюту для министерства до конца 2018 года. В итоге Минфин покупает валюту напрямую у ЦБ.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина говорила, что отложенные закупки могут быть осуществлены в 2019 году или позже.

В рамках бюджетного правила с февраля 2017 года рублевые доходы бюджета от нефти дороже $40,8 за баррель направляются на покупку валюты.