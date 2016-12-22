Минфин впервые за пять месяцев не установит рекорд по закупкам валюты

В декабре—январе Минфин закупит валюту на 366 млрд руб. Впервые с августа власти не установят новый рекорд по объемам закупок

Фото: Gary Cameron / Reuters

С 7 декабря по 14 января Минфин закупит валюту в объеме 366,1 млрд руб., говорится в сообщении министерства. Таким образом, ежедневный объем закупок в валютном эквиваленте составит 17,4 млрд руб.

Впервые за пять месяцев Минфин не установит новый рекорд по покупке валюты. Согласно бюджетному правилу министерство ежемесячно приобретает валюту на сверхдоходы от продажи нефти дороже $40 за баррель. Из-за растущих нефтяных котировок объемы операций последовательно росли последние четыре месяца, с августа по ноябрь. Так, в июле объем закупок составлял 347,7 млрд руб. (15,8 млрд руб. ежедневно), а к ноябрю достиг отметки 525,8 млрд руб. (25 млрд руб. каждый день).

Запланированный объем 366 млрд руб. в соответствии с бюджетным правилом сформировался как сумма дополнительных нефтегазовых доходов, которую Минфин ожидает получить в декабре (359,1 млрд руб.), и 7 млрд руб., которые министерство получило свыше ожидаемых доходов от нефти в прошлом месяце.

Нынешние закупки валюты не оказывают прямого влияния на курс рубля. До конца года операции на внутреннем валютном рынке проходить не будут: ЦБ, который выступает агентом Минфина в закупках, приостановил их в августе, чтобы снизить волатильность на финансовых рынках во время падения российской валюты (сейчас Минфин закупает валюту из резервов ЦБ).

Возобновить операции на открытом рынке регулятор может с 15 января, сообщила 28 ноября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Это произойдет, в случае если текущая ситуация на рынках не изменится, подчеркнула она. Если ЦБ решит осуществить и отложенные закупки (то есть выкупить на рынке валюту, которую в последние месяцы Минфин приобретал у регулятора напрямую), то будет «их осуществлять очень плавно как минимум до 2021 года», указывала Набиуллина. Согласно расчетам «ВТБ Капитала» объем отложенных покупок за период моратория составит около $30 млрд, а максимальное дополнение к регулярным закупкам валюты может составить $1,4 млрд в месяц, если ЦБ будет дозакупать валюту в течение 2019–2020 годов.