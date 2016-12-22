ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,24 66,33 EUR Нал. 76,21 75,25 USD Бирж. 66,69 -0,13 EUR Бирж. 75,63 -0,17 USD ЦБ. 66,82 +0,38 EUR ЦБ. 75,71 +0,05 EUR/USD 1,13 +0,00 BTC/USD Бирж. 3923,80 -105,00 IMOEX 2423,56 -0,81% RTSI 1144,77 -0,96% Brent 61,72 -1,39% DJIA 25038,90 -3,06% Nasdaq 7160,20 -3,78%
Минфин впервые за пять месяцев не установит рекорд по закупкам валюты
Лента новостей
Генштаб рассказал о новых целях для российских ракет после разрыва ДРСМД 13:06, Политика Как четвертая промышленная революция повлияет на транспорт в России 13:03, РБК и ГТЛК Поздно ли продавать биткоин: криптовалюта подешевела уже на 67% 12:59, Крипто 11 друзей «Карла»: новые Telegram-каналы о моде и стиле 12:58, Pink Спецслужбы Украины заподозрили УПЦ в разжигании религиозной розни 12:47, Общество Самолет «Уральских авиалиний» вернулся в Екатеринбург из-за неисправности 12:41, Общество Футболист Мамаев возместил ущерб потерпевшему водителю 12:37, Общество Золотов рассказал о задачах сотрудников Росгвардии в Арктике 12:33, Политика В России назвали самые популярные тренды в соцсетях за 2018 год 12:30, Технологии и медиа Экстренное торможение: как легально обналичить криптовалюту 12:30, РБК и EXMO Ликсутов назвал сроки введения фиксации отсутствия ОСАГО по камерам 12:30, Общество Генштаб назвал причину повышения возможностей российских ядерных сил 12:27, Политика Смартфон Huawei P20 Pro: как сделать хит, опередивший время 12:26, РБК и Huawei «Яндекс» представил свой первый смартфон 12:26, Технологии и медиа Как собственные торговые марки розничных сетей бросают вызов гигантам 12:22, Потребрынок  Минфин впервые за пять месяцев не установит рекорд по закупкам валюты 12:19, Экономика Гарри Нуриев – «РБК Стиль»: «В Москве нет места для риска» 12:15, Стиль В Приамурье рассказали об отказе «граждан СССР» платить за свет 12:13, Общество Голикова назвала страдающие от ожирения регионы 12:10, Общество Шеринг-экономика: как потреблять не в ущерб комфорту 12:09, Партнерский материал Около 80% россиян сочли конфликт в Керченском проливе провокацией Украины 12:01, Общество Власти анонсировали изменение скоростного режима в Москве 12:00, Общество Порошенко назвал дату объединительного церковного собора 11:54, Общество Мать ученика из Ленобласти заявила об угрозах отчислить его из-за мемов 11:54, Общество МВД опровергло ввод плана «Сирена» в Москве из-за сбежавшего охранника 11:48, Общество Ресторан «Моне» и воск для укладки «Дали»: как сделать из художника бренд 11:48, Стиль
Минфин впервые за пять месяцев не установит рекорд по закупкам валюты
Экономика, 12:19
0
Минфин впервые за пять месяцев не установит рекорд по закупкам валюты
В декабре—январе Минфин закупит валюту на 366 млрд руб. Впервые с августа власти не установят новый рекорд по объемам закупок
Фото: Gary Cameron / Reuters

С 7 декабря по 14 января Минфин закупит валюту в объеме 366,1 млрд руб., говорится в сообщении министерства. Таким образом, ежедневный объем закупок в валютном эквиваленте составит 17,4 млрд руб.

Впервые за пять месяцев Минфин не установит новый рекорд по покупке валюты. Согласно бюджетному правилу министерство ежемесячно приобретает валюту на сверхдоходы от продажи нефти дороже $40 за баррель. Из-за растущих нефтяных котировок объемы операций последовательно росли последние четыре месяца, с августа по ноябрь. Так, в июле объем закупок составлял 347,7 млрд руб. (15,8 млрд руб. ежедневно), а к ноябрю достиг отметки 525,8 млрд руб. (25 млрд руб. каждый день).

Запланированный объем 366 млрд руб. в соответствии с бюджетным правилом сформировался как сумма дополнительных нефтегазовых доходов, которую Минфин ожидает получить в декабре (359,1 млрд руб.), и 7 млрд руб., которые министерство получило свыше ожидаемых доходов от нефти в прошлом месяце.

Нынешние закупки валюты не оказывают прямого влияния на курс рубля. До конца года операции на внутреннем валютном рынке проходить не будут: ЦБ, который выступает агентом Минфина в закупках, приостановил их в августе, чтобы снизить волатильность на финансовых рынках во время падения российской валюты (сейчас Минфин закупает валюту из резервов ЦБ).

Возобновить операции на открытом рынке регулятор может с 15 января, сообщила 28 ноября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Это произойдет, в случае если текущая ситуация на рынках не изменится, подчеркнула она. Если ЦБ решит осуществить и отложенные закупки (то есть выкупить на рынке валюту, которую в последние месяцы Минфин приобретал у регулятора напрямую), то будет «их осуществлять очень плавно как минимум до 2021 года», указывала Набиуллина. Согласно расчетам «ВТБ Капитала» объем отложенных покупок за период моратория составит около $30 млрд, а максимальное дополнение к регулярным закупкам валюты может составить $1,4 млрд в месяц, если ЦБ будет дозакупать валюту в течение 2019–2020 годов.

Автор: Антон Фейнберг.
Теги: Минфин , бюджетное правило
Главное
Генштаб рассказал о новых целях для российских ракет после разрыва ДРСМД Политика
Материалы по теме
Замах на рубль: почему ЦБ возвращается к закупке валюты на открытом рынке Экономика
ЦБ назвал дату возвращения к закупкам валюты на рынке Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter