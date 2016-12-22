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Минфин сократит закупки валюты впервые за пять месяцев
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Минфин сократит закупки валюты впервые за пять месяцев
Экономика, 12:57
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Минфин сократит закупки валюты впервые за пять месяцев
В июле Минфин направит на закупки иностранной валюты 347,7 млрд руб. — на 32 млрд руб. меньше, чем в прошлом месяце. Это первое сокращение интервенций на внутреннем рынке валюты за пять месяцев
Фото: Dimas Ardian / Bloomberg

Минфин России остановил наращивание закупок валюты на внутреннем рынке, продолжавшееся последние четыре месяца — с марта по июнь. Ведомство планирует закупить иностранную валюту на 347,7 млрд руб., говорится в сообщении на сайте ведомства. Таким образом, объем интервенций в соответствии с бюджетным правилом сократится на 32 млрд руб. с достигнутого в июле уровня 379,7 млрд руб., ставшего рекордом за два года. В марте ведомство закупило валюту на 192,5 млрд рублей, в апреле — на 240,7 млрд рублей, в мае – на 322,8 млрд рублей.

Решение Минфина продиктовано отклонением фактически полученных нефтегазовых доходов от их ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам июня 2018 года, которое составило 39,6 млрд руб. Это в свою очередь обусловлено более низким объемом экспорта нефти и нефтепродуктов по сравнению с прогнозными значениями, отмечается в сообщении ведомства.

Интервенции запланированы с 6 июля по 6 августа 2018 года; ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 15,8 млрд руб. Ожидаемый объем нефтегазовых дополнительных доходов бюджета прогнозируется в июле 2018 года в размере 387,3 млрд руб.

В соответствии с майскими поправкам в бюджет за весь год Минфин планирует направить на покупку валюты более 2,7 трлн руб. Минфин начал проводить валютные интервенции на внутреннем рынке в феврале 2017 года. Для резервов закупаются доллары, евро и фунты стерлингов в пропорции 45:45:10%.

Автор: Олег Макаров.
Теги: Минфин России , Минфин , валютные интервенции , бюджетное правило
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