Силуанов предложил профинансировать АЭС в Египте за счет ФНБ

Первый вице-премьер Антон Силуанов предложил инвестировать средства Фонда национального благосостояния в строительство АЭС в Египте. В рамках проекта Россия планирует предоставить Египту кредит в размере $25 млрд до 2028 года

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Минфин предлагает профинансировать строительство атомной электростанции в Египте, о котором договорились Москва и Каир, за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). По закону это станет возможно после того, как объем свободных средств ФНБ превысит 7% ВВП. Об этом журналистам рассказал первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.

Общий объем ФНБ в конце текущего года составит 3,8 трлн руб., а свободный объем резервов (валюта, не связанная существующими инвестициями и хранящаяся на счетах в ЦБ) — 2,2 трлн руб. В начале 2019 года в ФНБ будет зачислена валюта, накопленная в результате покупок Минфина по бюджетному правилу на нефтегазовые сверхдоходы. В результате в конце 2019 года объем ФНБ достигнет почти 8 трлн руб., а без учета средств, уже размещенных в активы, — 6,4 трлн руб. Таким образом, правительство приблизится к объему ФНБ в размере 7% ВВП. После достижения этого уровня власти имеют право направлять деньги из фонда на инвестиции, рассказал Силуанов.

«Это важно, поскольку у нас большие объемы предоставления [иностранных] кредитов в последующие годы», — отметил Силуанов. Он напомнил о проекте АЭС в Египте, в соответствии с которым Россия предоставит республике кредит в размере $25 млрд до 2028 года (в строительстве будет участвовать «Росатом»). В связи с этим Силуанов считает целесообразным задействовать часть средств ФНБ. По его словам, в правительстве этот вопрос пока не обсуждался.

«По кредитному соглашению объемы кредитов ежегодных колеблются только по станции от $3 до $4 млрд [с 2020–2021 года]. Откуда нам эти деньги взять? С рынка? Сейчас непонятно, как будет развиваться ситуация», — сказал Силуанов, имея в виду обсуждение новых санкций в отношении российского госдолга. Использовать ФНБ, по его мнению, будет более правильно.

«Тем более что все эти проекты за рубежом, которые в меньшей степени будут влиять на курсовую политику», — добавил первый вице-премьер.

Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси встретились в Сочи на этой неделе. Путин назвал строительство АЭС одним из ключевых совместных проектов в энергетическом секторе. «На площадке начаты подготовительные работы, до конца года планируется подписать контракты с египетскими компаниями, которые имеется в виду активно привлекать в качестве субподрядчиков», — сказал он.

ФНБ инвестируют за рубеж ради рубля

Силуанов напомнил, что формат инвестиций в зарубежные АЭС из резервов уже практиковался: речь идет о финансировании строительства АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии за счет ФНБ. При этом согласно правилам инвестирования ФНБ страны, в которые вкладываются средства фонда, должны иметь рейтинг не ниже уровня «АА-» по классификации рейтинговых агентств Fitch или S&P или не ниже Аа3 по классификации Moody's. Финляндия соответствует этим требованиям, однако у Египта рейтинг ниже — «B» по классификациям S&P и Fitch и «B3» по классификации Moody's.

Силуанов уточнил, что правительство может принять специальное решение об инвестициях в ту или иную страну. Подобный механизм применялся в 2013 году, когда правительство сделало исключение при предоставлении кредита Украине: он выдавался из ФНБ в размере $3 млрд без предъявления требований к долгосрочному кредитному рейтингу.

ФНБ формируется за счет дополнительных нефтегазовых поступлений — на сверхдоходы от нефти дороже $40 правительство в рамках бюджетного правила закупает валюту и направляет ее в фонд. В связи с тем что ФНБ скоро достигнет 7%, после которых резервы можно будет направлять на инвестиции, правительство задумалось над потенциальными инвестиционными проектами. Министр экономического развития Максим Орешкин предлагал инвестировать деньги ФНБ за рубеж, чтобы соблюсти логику бюджетного правила, которое помимо наполнения резервов призвано снизить зависимость рубля от цен на нефть. В частности, речь шла о проектах по поддержке экспорта через РЭЦ и ЭКСАР.

Силуанов в сентябре тоже сказал, что направлять средства ФНБ нужно «в проекты, которые создают спрос для российской продукции, которые стимулируют экспорт российской продукции за рубеж». По его словам, правительство думает и о внутренних инвестициях, в частности финансировании институтов развития. «У нас есть решение по РФПИ, возможность решения по Внешэкономбанку. То есть те деньги, которые мы сможем разместить в наши институты развития, приумножат тот объем ресурсов ФНБ, который будет в них вложен», — сообщил Силуанов.